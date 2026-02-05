砂の中からゆらゆら顔を出している姿がユニークなチンアナゴですが、体長って、どのくらいあると思いますか? 「鳥取県立とっとり賀露かにっこ館」によると、20cm～30cmもあるのだとか。ゆえに、まれにこんな現象が……。

🌈謎!チンアナゴのアーチ🌈

.

実は全長20～30㎝のチンアナゴさん。顔だけ出ているイメージですが、この日は謎のアーチが出現!!

みなさん興味津々です👀👀

.

興味津々の合間にもケンカしたり伸びたり縮んだりしていて、観ていて全く飽きません。

.

#チンアナゴ #クロナマコ さんは興味なしの様子

(@kanikkokanより引用)

見事なアーチですね。筆者には、お庭のホースにしか見えないのですが(笑)。または、校庭にあったタイヤの遊具? 謎のアーチの出現に、周りのチンアナゴたちは「何だこれ?」と興味津々です。

すると、奥にいたチンアナゴが……

アーチから顔を出して「こんにちは」したり、喧嘩しだしたり。

このアーチ、喧嘩している右側の子の体では?と筆者は思ったのですが、SNSでは「どいつのアーチなのか分からん」「これは左手前の子の体なのかな?」という声が。さて、正解は……?

違った!! 指さしマークの先に、アーチの持ち主がひょっこり! 頭は砂の中に隠れていたんですね。これには「どっから出てくんねん笑」「左のやつが頭で……と思ってたら、頭別にあったw お前頭ちゃうんかいwww」といった声が。まさかのひょっこり、ツッコまずにはいられませんよね。

その後も、アーチの持ち主も加わってチンアナゴ界隈は終始ワチャワチャ。この様子に、「アーチのしたに頭突っ込んでるやつもいてオモロすぎるw」「見てるだけで可愛すぎて目が離せんw」「チン事件ですね」「こんなん笑ってしまう笑笑」と爆笑の嵐。我関せずのクロナマコが大人に見えますね(笑)

チンアナゴのアーチというレア現象、ぜひ、水族館で探してみてください!!