北海道登別市にある水族館「登別マリンパークニクス」公式(＠marinepark_nixe)がこのほど、とある日のキングペンギンのヒナの様子を公開。リラックスがすぎるその姿に、1.7万いいね(11月26日時点)が集まっています。

美しい色をした成鳥の横で、無防備にくつろぐヒナ。ふかふかな絨毯のようですね(笑)。

地面にぺたりと寝そべる姿は、すっかりリラックスしているようにも見え、その愛らしい姿に多くの人がほっこり。動画を観た人たちからも、「ペンの開きーからの あんよないない可愛すぎる!!!」「赤ちゃんの方がデカいwww」といった声が。

また、ヒナの堂々たるくつろぎっぷりに、「力尽きて、玄関で寝るお父さんだ」「なんか亀みたいな生き物になっとる(かわいい)」「でっけぇおはぎがころがってやがるぜ」「ほぼ座布団」といったツッコミも寄せられています。

愛らしさとともに、すでに大物の片りんも感じられるヒナ。これからどのように成長し、立派なキングペンギンへと育っていくのか、楽しみですね。