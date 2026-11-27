“ワンコインとちょっと”で味わえる、天国みたいな時間、それが銭湯だ――この連載では、毎週末の銭湯巡りを趣味とする街歩きライター・デヤブロウ氏が、都内＆近郊の選りすぐり銭湯を訪ねて、湯の特徴や整うポイント、ちょい寄りスポットまでご紹介。今回は「大江戸線沿いの銭湯3選」

東京の副都心の一角、新宿。乗降客数が世界一の巨大ターミナル・新宿駅、「眠らない街」新宿歌舞伎町、京都庁を中心とした超高層ビル街など、「東京らしさ」が凝縮された活気あふれる街だ。一方で新宿区全体に目を広げると、落ち着いた雰囲気の商店街や住宅街も点在し、穏やかな生活環境と、新宿駅周辺へのアクセス性を兼ね備えた地域でもある。

そんな新宿区には、実は魅力的な銭湯も数多く点在している。歌舞伎町のど真ん中には人気のスーパー銭湯『テルマー湯』があるし、当連載の過去記事でも、東西線沿いに早稲田～高田馬場の『金泉湯』『馬場サウナ』『平和湯』を紹介した。今回は同じく新宿区内を走る都営大江戸線に沿って、3軒をピックアップする。

クロアチアの世界遺産を眺めながら森林浴気分! 牛込柳町駅から徒歩1分の「柳湯」

新宿区東側にある都営大江戸線・牛込柳町（うしごめやなぎちょう）駅は、1947年（昭和22年）に他区と合わせて新宿区へ再編された旧牛込区と、市谷柳町という地名を合体させた名前だ。駅出口のすぐ近くには、新選組局長・近藤勇の養父が創設した剣術道場『試衛館』の跡もあり、歴史の深い一角である。

牛込柳町駅の周辺は落ち着いた佇まい

試衛館跡のすぐ裏手にあり、牛込柳町駅からも徒歩1分というビル型銭湯が『柳湯』だ。かつては台東区の浅草で営業していた銭湯が牛込柳町に移転したもので、2022年には経営者交代とともにリニューアルを実施。以前の浴槽やカランの配置を維持しながら、グリーンをテーマカラーとした明るい店舗に生まれ変わった。

グリーンの看板が夜道に輝く柳湯

フロントや脱衣所はコンパクトながら、白を基調とした清潔感のある空間だ。脱衣所の天井も高く、ビル型銭湯ながら宮造りに近い雰囲気だ。壁面には森の中を滝が流れ落ちる絵が描かれているが、これはクロアチア共和国の世界遺産・プリトヴィッツェ湖群国立公園の風景だという。新宿の銭湯にいながら、森林浴気分だ。

浴室奥の壁にも同じくクロアチアの滝が描かれ、脱衣所と空間が連続した印象を与える。内装は白タイルをベースにしつつ、浴槽周辺は濃い緑、洗い場には薄緑のタイルを活用していて爽やかだ。

柳湯の湯や水は井戸水を用いており、肌触りが良好。湯船は全て42℃前後で、一番大きな浴槽は大人が3〜4人入れる。座風呂、ハイパワージェット（背中の上下2カ所から泡が吹き出す）、電気風呂も併設し、特に電気風呂は刺激が強め、しっかりとした刺激を好む人にはうれしいだろう。

水風呂の水温は20℃ほどで、浴槽の底から青くライトアップされ、さながら森の中の泉に浸かっている気分だ。サウナはないが湯船の方が若干熱めなので、温冷交代浴にもおすすめだ。

ところで、この柳湯の西側には、『東方湯』『弁天湯』『大黒湯』など他店も集まっており、ちょっとした銭湯集合地帯だ。この一帯を休日にゆったり散策がてら、最寄りの銭湯に飛び込んでみるのも面白そうである。

『柳湯』：東京都新宿区市谷柳町25-3／最寄駅：都営大江戸線「牛込柳町」駅から徒歩1分／14:30-23:00(月曜、第2・4金曜休)／料金：入浴料600円、レンタルタオル50円、レンタルバスタオル100円／駐車場なし

東新宿駅から徒歩数分、老舗銭湯が最新型に生まれ変わった『黄金湯新宿』

牛込柳町駅から2駅先の東新宿駅。新宿歌舞伎町からほど近い場所にありながら、比較的落ち着いた雰囲気が漂う。駅直結の複合施設「新宿イーストサイドスクエア」のすぐ近く、昔ながらの商店街の奥にあるのが「黄金湯新宿」だ。

新宿イーストサイドスクエアの地下空間からビル部分を見上げる

かつてこの場所にあった銭湯『金沢浴場』が2025年に休業した後、墨田区・錦糸町の超人気店『黄金湯』の2号店として、2026年夏にグランドオープンした。

店舗フロントはコンクリート打ちっぱなしで硬質な錦糸町店とは違い、明るいグレーの壁・床や、曲線的なデザインが温かい雰囲気だ。脱衣所には広めのドレッサーが置かれ、銭湯の脱衣所というより美容室の雰囲気。広い室内に休憩椅子もあり、風呂上がりにもゆったり休める。

浴室は金沢浴場時代の面影を残し、ビル型銭湯ながら天井が高く、緩やかなアーチが男湯から女湯まで跨いでいる。目線に近い高さの壁面はオリーブグリーンのタイルで整えられ、高い部分の壁や天井は明るいよもぎ色に塗られ、さながら森林の中にいる感覚だ。

ロゴは錦糸町店と共通

浴槽は3つ。1つ目は湯温38℃ほどの高濃度人工炭酸泉で、その隣は湯温42℃前後の薬風呂、その次は水温20℃前後の水風呂と、温冷交代浴に向いた構成だ。

最大の見所は、浴室奥の扉向こうに新設された外気スペース「CAVE（洞窟）」だ。入ってみると土色の壁が曲線を描き、確かに洞窟のような雰囲気。こちらにも水風呂があるが、水温は15℃ほどで、しっかり冷えている。シャワーや給水スポットのほか、外気浴用のととのい椅子も多数置かれ、洞窟の底から東新宿の空を見上げつつ、ととのい時間を味わえるのだ。

建物横には金沢浴場から受け継いだ複雑な配管や機械が見える

更に凄いのはサウナ「ABYSS（深淵）」である。やや物々しさのある名前だが、薄暗い室内では壁が緩やかに湾曲し、奥行きもあって、確かに深淵へ踏み込むような印象だ。座面は3段式で結構な広さがあり、オートロウリュも設置。室内にはリラクゼーションのBGMが流れ、深海や宇宙に体が溶けていくような気分にも浸れる。これまで数多くの銭湯を訪れてきた筆者にとっても、新鮮なサウナ体験だった。

黄金湯新宿は平日でも、夜の混み合う時間帯には順番待ちが発生するほどの人気ぶり。入浴料にサウナ料金、レンタルタオル代を合わせると2,000円前後になるが、充実した設備や独特の空間演出を考えれば、納得の価格だ。

『黄金湯新宿』：東京都新宿区新宿7-22-11 金沢マンション1階／最寄駅：都営大江戸線「東新宿」駅から徒歩4分／12:30～翌9:30(第1・3火曜休)／料金：入浴料600円、サウナ料金800円～1,250円（※曜日と時間帯によって変化、ホームページで要確認）、レンタルタオルセット300円（※サウナ利用客は250円）／駐車場なし

新宿区西部の商店街に佇む、ローカル感マシマシの湯処『ゆ〜ザ中井』

都営大江戸線は都内を環状に走ったのち、都庁前駅から光が丘駅まで尻尾のように伸びる、「Q」の字を寝かせたような路線が特徴だ。そのQの尻尾の途中にある中井駅では、地下の大江戸線と地上の西武新宿線が交差し、さらにその上を山手通りの陸橋がまたいでいる。

陸橋から階段を降りて商店街内を数分歩いた先にあるのが、マンション型銭湯『ゆ〜ザ中井』である。1930年（昭和5年）頃に足立区西新井で創業し、戦後の1950年（昭和25年）からは現在地で『新髙湯』として営業、1995年に建て替えとともに現在の店名へ改称した。「ゆ〜ザ」という風変わりな店名は、風呂の湯と「ユーザー（利用者・お客さん）」を掛け合わせた造語だという。

フロントは明るく広く、脱衣所の床面もピカピカに磨かれ、室温や湿度も快適に保たれている。白タイルの浴室内も天井が高く、洗い場などの動線も幅広で、全体にゆったり落ち着いていられる店舗だ。

浴槽にはお湯が滝のように流れ落ち、どことなく洋風の趣がある。室内には大きな浴槽が1つあり、湯温は41℃前後で、手足をゆったり伸ばして浸かれる広さだ。浴槽底から泡が吹き出す「バイブラエステ」、背中に強い2点ジェットを浴びせる「ハイパワーエステ」など設備も充実。ジェットや気泡の勢いが強く、ガシガシと全身を刺激してくれる。

浴室とは別に、岩風呂風の露天風呂スペースもある。こちらは薬湯も兼ねていて、温度は比較的ぬるめ。外気浴用のベンチもあり、のんびり温まるのに向いている。

水風呂とサウナは浴室内の階段を上がった中二階にあり、サウナ入口の手前からは浴室全体を見渡せる。サウナは座面がL字型の2段式で、上段でも比較的穏やかな熱さだ。息苦しさもないので、じっくり温まろう。水風呂もキンキンに冷えるほどではないが、程よく冷たく、サウナとの相性が良い。

ゆ〜ザ中井の客層は親子連れや若者、高齢者まで様々であり、大半は地域の人々と思われる。湯上がりは中井の商店街で飲みに行くのも良いだろう。目人々が忙しく行き交う新宿の中心部にほど近い場所にありながら、平成初期の香りを残して、のんびりした時間の流れる湯処だ。

『ゆ〜ザ中井』：東京都新宿区中落合1-13-8／最寄駅：都営大江戸線・西武新宿線「中井」駅から徒歩3分／15:00-25:00(木曜休)／料金：入浴料600円、サウナ込み入浴料1,200円（レンタルタオル・バスタオル付）／駐車場なし

銭湯に「クラフトビール」「テラス席」「ギャラリー」など付加価値を付ける理由とは？

今回は2軒目で黄金湯新宿を紹介したが、黄金湯と言えば錦糸町店のカウンターにあるDJブースやBGM、そして醸造場「BATHE YOTSUME BREWERY」のオリジナルクラフトビールも名物だ。これらは黄金湯新宿でも健在であり、カウンターがミントグリーンの間接照明に照らされ、どこか新宿のナイトライフを思わせる空気感。ビールメニューには新宿店オープンを記念した『新宿ラガー』もあり、飲んでみると、キリリとした苦味とコクが光り、湯上がりに嬉しい爽快な味であった。

店舗ロゴをあしらったグラスに入れられた新宿ラガー

近年は建物の大規模リノベや建て替えを行う銭湯も多いが、それらの多くに共通するのは、入浴だけでなく風呂上がりの時間にも楽しみを提供している点だ。2026年4月に再オープンした西調布『鶴の湯』はビールやおつまみを味わえる休憩スペースを広く取っているし、2023年リニューアルの狛江市『狛江湯』は屋外テラス席まで設けている。

リノベではないが細かなアップデートで知られる高円寺『小杉湯』も、フロント横に休憩用の小上がり席・漫画棚・ギャラリースペースがあり、いつも大賑わいだ。

店舗オリジナルのグッズを販売する銭湯も、今では珍しくない。こうした工夫は、これまで銭湯に縁のなかった人々が足を運ぶきっかけにもなる。加えて、昨今の燃料費高騰などに悩む銭湯にとっては、湯上がりの飲食提供や物販も貴重な収入源となりうる。入浴以外の楽しみを提供することは、銭湯文化を次世代へとつなぐための取り組みでもあるのだろう。

狛江湯の屋外テラス席