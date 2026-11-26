海外にいると、日本の姿が違って見えてくる。日本食、カルチャー、トレンド、価値観……世界各地の目線から見える“ニッポンの今”とは? 現地在住ライターが、海外から“逆照射”される日本の面白さをお届けする連載、第25回のテーマは、「台湾TSUTAYAの独自戦略」。

「TSUTAYA」と聞いて、どんな店舗を思い浮かべるだろうか。カフェを併設したおしゃれな書店をイメージする人もいれば、DVDやCDのレンタルショップを思い浮かべる人もいるだろう。

では、台湾ではどうか。実は台湾には13店舗もの「TSUTAYA BOOKSTORE」があり、日本の上質なアイテムを取りそろえた店として親しまれている。さらに今年5月に台北にオープンした新店舗は、物販スペースの4倍以上の広さをシェアラウンジが占めるという、書店としては珍しい店舗だ。日本とは異なる利用スタイルも見られるという、台湾で独自進化を遂げるTSUTAYAを取材した。

台湾のTSUTAYA BOOKSTORE南港店

海外初の直営店が誕生

TSUTAYAが台湾に進出したのは2012年12月。CMCグループ（中環集団）と資本・業務提携を結び、映像パッケージレンタル店舗「TSUTAYA亞藝影音（ヤーイー インイン）」1号店をオープンした。

その後、2017年1月、現在のライフスタイル提案型書店の1号店となる「TSUTAYA BOOKSTORE 信義店」をオープン。この店舗のオープン後、「TSUTAYA＝日本の上質なアイテムが取り揃えられている」という認識は、情報感度の高い台湾人を中心に急速に広がっていった。

2021年には「TSUTAYA BOOKSTORE 松山店」の移転リニューアルオープンに合わせて、コワーキングスペースとカフェが融合した時間制の共有空間である「SHARE LOUNGE（シェアラウンジ）」を台湾に導入した。

「TSUTAYA BOOKSTORE 松山店」のシェアラウンジ。複数人数での打ち合わせに適した席や、1人でじっくりと資料作りをするのに適した席など、さまざまなタイプの席がある

TSUTAYAは現在、台湾の台北、台中、高雄などの主要都市で計13店舗を運営している。12店舗がフランチャイズだが、今年5月に台北市内に誕生した「TSUTAYA BOOKSTORE松菸（ソンイェン）店」は、初の直営店だ。カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）グループの台湾蔦屋股份有限公司が直接運営を手がけている。

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店

同店は台北市内の人気観光地である松山文創園区（まつやまぶんそうえんく：通称「松菸」）に位置している。松山文創園区は旧たばこ工場をリノベーションした文化施設。台北市政府の所有物であるため、5月14日に行われた松菸店の開業式典には台北市文化局の来賓も参列し、日本の著名なライフスタイルショップが同園区内に開業したことを大いに歓迎した。

単なる書店ではなく「体験価値・空間価値を提供する場所」へ

TSUTAYA BOOKSTORE 松菸店は、物販約20坪、シェアラウンジ約90坪、オフィス約10坪などで構成されている。つまりシェアラウンジが店舗の約8割を占める設計となっており、書店としては非常に珍しい構成だ。その狙いはどこにあるのか。台湾蔦屋股份有限公司で董事長兼総経理を務める大塚一馬氏に話を聞いた。

台湾蔦屋股份有限公司の大塚董事長兼総経理

「単なる『書店』というより、シェアラウンジを中心に、物販、アート、イベント、ワークスペースを組み合わせています。松菸店は、『モノを売る場所』から『体験価値・空間価値を提供する場所』への新しい店舗モデルとして位置づけています。日台交流、台湾クリエイター支援、企業の実験施設としての機能も併せ持っています。」（大塚董事長）

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店では今年5月のオープン以来、自治体・クリエイター・作家などによるセミナーや発表会などが行われ、早くも「日本文化の交流拠点」としての役割を発揮している。5月のオープンと同時に行われたのは、台湾を代表するファッションブランド「C JEAN（シー・ジーン）」による展示企画。京都の伝統工芸が持つ素材や技法、そこに息づく思想を、C JEANの視点で再解釈した作品が展示された。

7月には日本の企業・団体として初めて、静岡県台湾事務所がシェアラウンジを貸し切ったセミナーを実施。参加者数は100名近くにのぼり、松菸店オープン以来最大規模のイベントとなった。参加者は、「お茶どころ静岡では、水道の蛇口から緑茶が出てくる小学校がある」「関東風のうなぎは背開き、関西風のうなぎは腹開き。静岡ではどちらも食べられる」などの数々の豆知識に熱心に耳を傾けていた。

静岡県台湾事務所によるセミナー

約2時間のセミナーに聞き入る参加者たち

日本では仕事、台湾では会話? シェアラウンジの意外な使われ方

台湾のTSUTAYA BOOKSTOREでは現在、3店舗にシェアラウンジが併設されている。ソフトドリンクや軽食が提供されている点や、30分ごとに費用が発生する点、1日利用も可能な点などは日本と同じだ。だが、客層や利用目的が日本と台湾とでやや異なるという。

「台湾では、日本以上に女性のお客様の利用が多いです。台湾のシェアラウンジ利用者は、平日が女性67％・男性33％。休日も女性65％・男性35％です。日本での男女比がおおむね50％・50％であることと比較すると、台湾では女性の利用が特に顕著です。」（大塚董事長）

「台湾では、シェアラウンジを『仕事の場所』だけでなく、カフェや会話、読書など日常の居場所として利用する傾向が強いといえます。例えば平日の利用シーンを分析すると『仕事28％』に対して『会話30％』、休日は『仕事22％』に対して『会話35％』と、平日も休日も、会話をする場としての利用目的が仕事目的を上回っています。これは日本がビジネス利用中心である点とは大きく異なります。」（大塚董事長）

もちろん、利用目的の「会話」の中にビジネスでの面会が含まれている可能性もあるが、日本と比べると、台湾のほうが幅広い目的で利用されていると言えるだろう。

TSUTAYA BOOKSTORE松菸店のシェアラウンジ。個性が際立つ椅子やソファーが特徴だ。（写真提供：台湾蔦屋股份有限公司）

2027年は10周年‐今後の台湾での展開予定は

前述したように、最も新しい松菸店はこれまでの店舗とはかなり毛色が異なる店舗だ。「TSUTAYA BOOKSTORE」は2027年1月で台湾進出10周年を迎える。今後はどのような展開を予定しているのだろうか。

「今後も台湾での出店機会は検討していきますが、店舗数を増やすことだけが目的ではありません。松菸店のような店舗をプラットフォームとして、日本と台湾のクリエイター、企業、自治体などがつながり、新しい文化やビジネスが生まれる場を増やしていきたいと考えています。『日本のTSUTAYAを台湾に持ってくる』という発想から一歩進み、『台湾で生まれた企画やコンテンツを日本や海外へ発信すること』にも力を入れていきたいです。」（大塚董事長）

書店としてだけでなく、「日台交流のプラットフォーム」としても進化する台湾のTSUTAYA。日本有数のライフスタイルショップとして、台湾の文化行政機関やクリエイターと深い関係を築いている。台湾の上質なコンテンツに造詣の深い彼らが発信するコンテンツの中から、今後、日本で爆発的な人気となるものが出てくるかもしれない。

＜TSUTAYA BOOKSTORE 松菸店＞

・住所：台北市信義區光復南路133號1樓 A7E102（松山文創園區東向製菸工廠）

・営業時間：11:00～22:00（年中無休）

・利用料金：1時間180元（約900円）～