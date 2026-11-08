生モッツァレラチーズを少しアレンジするだけで、揚げていないのにサクふわ食感のおつまみに……!?

明治北海道十勝ブランドの公式Instagramによるレシピが、反響を呼んでいます。

2人分の主な材料は、「明治北海道十勝生モッツァレラ」1個とパン粉大さじ3、フライドガーリック10g、粗挽き黒こしょう小さじ1。また、マヨネーズ・オリーブオイルをそれぞれ適量使います。

サクサク食感のポイントは、パン粉を先に乾煎りすること。フライパンにパン粉を入れ、きつね色になるまで煎ればOKです。

続いてフライドガーリックを細かく砕き、煎ったパン粉と粗挽き黒こしょうを混ぜ合わせます。これでガーリック衣の準備は完了!!

生モッツァレラにマヨネーズを塗ったら、作っておいた衣をまぶします。包丁でカットすると、香ばしい衣の中にふわふわのチーズが!! これは旨そうすぎる……。

仕上げにオリーブオイルをかけたら、「生モッツァレラのサクサクおつまみ」の出来上がり。衣に乾燥ハーブやカレー粉を加えるアレンジも、おすすめとのことですよ。

ワインのおともにもぴったりな、約10分で作れる簡単おつまみ。いつものチーズをひと味違う食べ方で、ぜひ楽しんでみては?