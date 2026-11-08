まん丸な体に、平たいしっぽ。かわいいビーバーたちですが、一頭ずつの名前を当てるとなるとかなり難しい……!?

長崎バイオパークの公式YouTubeチャンネルによるビーバーの見分け方動画が、注目を集めています。

まず注目したいのは、しっぽの形。はじめに登場したビーバーの「ぬくぬく」は、先に少しへこみがあるハートのようなしっぽがポイント。体が大きいのも特徴ですが、見分け方がさっそく細かい……。

さらに、順調に紹介していくかと思いきや、序盤で飼育員さんが「カフェ」を「かしわ」と間違える場面も。顔や性格が似ているらしく、プロでも迷う難易度なのか……!?

順にビーバーを解説していくと、ついに本物の「かしわ」に遭遇。かしわの手掛かりは細めでシュッとしたしっぽとのこと。「ぬくぬく」の先端のへこみと合わせて覚えると、しっぽを見るのが楽しくなりそうです。

一方、かしわと似ている「カフェ」は、顔や体の茶色さが目印。ちょっとアホ面(?)といわれる丸い顔が、かしわと見分けるヒントなのだそう。

そのほかのビーバーの特徴も紹介されており、池にのんびり佇む「しゃかしゃか」は、白いひげに注目。

バイオパークで一番大きいビーバーである「テラス」は、濃い黒色の身体を丸めるとまるでGA○TZのような姿に!!

見た目は似ているけれど、それぞれ個性あふれる長崎バイオパークのビーバーたち。ぜひバイオパークやYouTubeの動画で、見分けられるかチャレンジしてみては?