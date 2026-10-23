俳優の鳴海唯が、2027年1月はじまりの卓上カレンダー『NARUMI YUI 2027CALENDAR “IDENTITY”』を、12 月10日に発売する。

『NARUMI YUI 2027CALENDAR “IDENTITY”』先行カット／鳴海唯 photo by 唐田えりか

鳴海唯の季刊ZINE「Magic hour」シリーズの集大成 撮影は唐田えりかが担当

2026年1月にスタートした季刊ZINE「Magic hour」シリーズの集大成でもあるこのカレンダー。じつはこれまで「Magic hour」が毎号掲げてきたコンセプトワード「Natural」「Romantic」「Mysterious」「Youth」は、その頭文字が彼女の名前のローマ字の頭文字を順になぞっており、カレンダーのタイトル「IDENTITY」の頭文字 “I” が加わって名前が完成するという仕掛けになっていた。

企画スタートの時点から今回のタイミングを見据えていた長期シリーズを締めくくるカレンダーでは、「Magic hour」でも表現してきた“24 時間”という時間の流れを、“ありのまま”の鳴海唯が再解釈。撮影は、鳴海の事務所の先輩でもあり、仲良しの俳優・唐田えりかが担当した。日頃から交流のあるふたりならではの距離感で鳴海の姿を切り取った唐田の写真は、同じ俳優同士だからこその心地よい“緊張と弛緩”が感じられる仕上がりになっている。

『NARUMI YUI 2027CALENDAR “IDENTITY”』先行カット／鳴海唯 photo by 唐田えりか

さらに、卓上カレンダーに既刊の「Magic hour」4 号のアザーカットで構成したスペシャルフォトブックが付いた豪華版と、［FLaMme Mail Order］限定で季刊ZINE「Magic hour」4冊コンプリートセットの発売も決定。季刊 ZINEからカレンダーまで、「Magic hour」とともに2026年を駆け抜けた鳴海唯の足跡と現在地を感じられる作品になっている。

カレンダーは本日より全国の書店、オンライン書店で予約可能なほか、［FLaMme Mail Order］でカレンダーを予約すると、抽選で10名に本人直筆サイン入り商品をお届け。さらに、法人別限定特典と発売記念イベントの開催も決定。12月12日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、12月13日に大阪・HMV＆BOOKS NAMBAにで開催され、お渡しやスマホ２ショット撮影会のほか、当選者限定のトークイベントの東京会場には、撮影を担当した唐田えりかの登壇も決定した。

鳴海唯のコメントは以下の通り。

鳴海唯コメント

この度、初めてカレンダーを制作することになりました! これまで、自分の名前のイニシャルから浮かんだ言葉をテーマにし、4冊のZINEを制作してきたのですが、今回はその集大成として、“identity”をテーマに等身大の鳴海を詰め込みました! カメラマンには友人でもある唐田えりかちゃんをお迎えし、本当に素敵な写真がありすぎて、選ぶのが大変でしたが、とても素敵な仕上がりになりました。お家にそっと飾って、インテリアにも馴染むような、可愛いカレンダーになっているので、ぜひ楽しみにしていてください! ZINE をこれまで集めていただいた方にも、カレンダーから手に取る方にも喜んでもらえますように♡

『NARUMI YUI 2027CALENDAR “IDENTITY”』先行カット／鳴海唯 photo by 唐田えりか