ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、子どもとのお出かけや家族時間について調査を実施。その結果を発表した。

調査によると、4～12歳の子を持つ親の88.2％が「これからも家族で出かける機会は十分にある」と考える一方、18～24歳の子を持つ親の82.0％は、振り返ると家族で出かける時間は限られていたと回答した。

先輩親の55.0％が「先送りにしてしまって叶わなかった思い出がある」と回答。子どもの成長段階ごとに月1回以上家族で出かけていた割合を振り返ると、就学前の80.5％から中学生では49.0％に減少した。家族でのお出かけが減り始めた年齢は平均13.0歳で、きっかけには「部活動」（41.4％）、「子どもが友人と過ごすことが増えた」（39.5％）などが挙がった。

4～12歳の子を持つ親の62.5％には、2026年に行きたいと思いながら、まだ実現できていないお出かけがあるという。内容は「宿泊を伴う旅行」（34.4％）、「テーマパーク・遊園地」（24.4％）、「日帰り旅行」（18.6％）が上位。実現できていないお出かけがある親の98.6％が「叶えたい」と答えた。

USJは、家族の思い出づくりを応援する「ホリデー・キッズフリー・パス」を販売中。日本国内在住者を対象に、大人1人と一緒に入場する4～11歳の子ども1人分が無料となる。対象入場期間は11月13日から12月30日までで、価格は大人・子どものセットで8,400円から。期間中は、パーク内での食事やグッズなどに関するキャンペーンも実施する。

調査は2026年10月14日から16日まで、4～12歳の子を持つ親1,000人、18～24歳の子を持つ親200人、18～24歳の男女200人を対象にインターネットで行われた。

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