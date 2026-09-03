三井住友カードは9月1日、「【北信越・東海・関西限定】スマホのVisaのタッチ決済乗車で最大20%還元!～ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パスを当てよう～」を開始した。

キャンペーン期間は9月1日～10月15日。期間中、対象カードを設定したスマホのVisaのタッチ決済を利用し、北信越・東海・関西の対象交通事業者で合計600円(税込)以上乗車すると、対象の合計利用金額200円(税込)ごとに最大20%相当が還元される。上限は1,500ポイントまたは円。エントリーは不要。

対象の交通事業者で初めてスマホのタッチ決済を利用する場合は最大20%、2025年4月1日～2026年8月31日に対象の交通事業者でスマホのタッチ決済乗車を利用したことがある場合は最大10%還元となる。

さらに、抽選で150組300名に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パスが当たる。合計600円(税込)以上利用を1口、最大5口として抽選を行う。

対象カードは、三井住友カードが発行するVポイントが貯まるVisaブランドの個人クレジットカードのほか、Visaブランドの「名鉄ミューズカード ゴールド」「名鉄ミューズカード」「minapitaカード」「S STACIAカード」。対象の交通事業者は、キャンペーンページに記載されている鉄道事業者およびバス事業者。

その他詳細はキャンペーンページで確認できる。