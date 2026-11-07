まだまだ人気のボンドロに、11月6日から「まじかるちいかわ」が登場。魔法のさすまたや衣装など、キラキラと可愛いアイテムがぷっくりシールになっちゃいました!
🎀 NEWデザイン 🎀
.
ボンボンドロップシールに
まじかるちいかわ(4種)が登場🪄💖
.
11月6日(金)から発売開始❣️
.
【販売店舗】
📍ちいかわマーケット(オンライン)
📍まじかるちいかわストア(常設店舗)
📍まじかるちいかわPOP UP STORE(期間限定店舗)
.
クーリア公式通販での販売は後日お知らせします✨
(@bonbon_dropより引用)
魔法少女に変身したちいかわたち、ぷっくりキラキラ可愛いですね。
SNSではすでに「ぎゃー! かわいい!」「一軍シールや」「贅沢だけど、スマホケースに散りばめて使ってみたいな」「マジで欲しい。可愛すぎです」「全部欲しくて仕方がないんだよーーーー!!!!!!」と、悶絶するファンが続出。
一方で、「買える気がしない…!」「マジで金曜日バイトなんだって!!買えないやんけ!!!ああああ!!!」「争奪戦勝てる自信ないわw」と早くも争奪戦を覚悟するファンの姿も。諦めムードに陥っている人も少なくなく、「いくらでも待つので、ぜひ受注販売してください」と懇願する声も多く寄せられています。
発売日は11月6日。「ちいかわマーケット(オンライン)」「まじかるちいかわストア(常設店舗)」「まじかるちいかわPOP UP STORE(期間限定店舗)」に登場します。諦めずに、早めにチェック&チャレンジしてみてくださいね。
🎀 NEWデザイン 🎀 ボンボンドロップシールに まじかるちいかわ(4種)が登場🪄💖 11月6日(金)から発売開始❣️ 【販売店舗】 📍ちいかわマーケット（オンライン） 📍まじかるちいかわストア（常設店舗） 📍まじかるちいかわPOP UP STORE（期間限定店舗） クーリア公式通販での販売は後日お知らせします✨— ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) October 27, 2026