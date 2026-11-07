まだまだ人気のボンドロに、11月6日から「まじかるちいかわ」が登場。魔法のさすまたや衣装など、キラキラと可愛いアイテムがぷっくりシールになっちゃいました!

🎀 NEWデザイン 🎀

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ボンボンドロップシールに

まじかるちいかわ(4種)が登場🪄💖

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11月6日(金)から発売開始❣️

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【販売店舗】

📍ちいかわマーケット(オンライン)

📍まじかるちいかわストア(常設店舗)

📍まじかるちいかわPOP UP STORE(期間限定店舗)

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クーリア公式通販での販売は後日お知らせします✨

(@bonbon_dropより引用)

魔法少女に変身したちいかわたち、ぷっくりキラキラ可愛いですね。

SNSではすでに「ぎゃー! かわいい!」「一軍シールや」「贅沢だけど、スマホケースに散りばめて使ってみたいな」「マジで欲しい。可愛すぎです」「全部欲しくて仕方がないんだよーーーー!!!!!!」と、悶絶するファンが続出。

一方で、「買える気がしない…!」「マジで金曜日バイトなんだって!!買えないやんけ!!!ああああ!!!」「争奪戦勝てる自信ないわw」と早くも争奪戦を覚悟するファンの姿も。諦めムードに陥っている人も少なくなく、「いくらでも待つので、ぜひ受注販売してください」と懇願する声も多く寄せられています。

発売日は11月6日。「ちいかわマーケット(オンライン)」「まじかるちいかわストア(常設店舗)」「まじかるちいかわPOP UP STORE(期間限定店舗)」に登場します。諦めずに、早めにチェック&チャレンジしてみてくださいね。