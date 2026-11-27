プレックスは、「グラビティゼロ グレンダイザー/マジンガーZ/グレートマジンガー」(各2,728円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。

足裏に高精度マグネットを内蔵した新感覚アクションフィギュアシリーズ「グラビティゼロ(GRAVITY ZERO)」より、「グレンダイザー」「マジンガーZ」「グレートマジンガー」の3種が登場。

「グラビティゼロ」は、足裏に内蔵されたマグネット機構によって、これまでにない自由なポージング表現を実現する可動フィギュアシリーズ。踏み込む。 駆け出す。 蹴り出す。躍動感あふれる一瞬を、思いのままにディスプレイできる。

高精度マグネットが実現する「無重力(GRAVITY ZERO)ポージング」

足裏にマグネットを内蔵することで、これまでのアクションフィギュアで支えパーツ無しでは自立が困難だったダイナミックなポージングのままでの自立・保持を実現。躍動感あふれる片脚立ちや、武器を構えたダイナミックなアクションポーズも、しっかりと固定・ディスプレイが可能となっている。 ディスプレイの常識を変える「マグネットギミック」

ロゴがあしらわれた付属の専用台座の上で自由なレイアウトを楽しむことができる。 重厚なフォルムと緻密な造形美

各ロボット特有の力強く美しいフォルムや重厚感を忠実に再現。新感覚のマグネットギミックと融合することで、これまでにないディスプレイ体験を提供する。

(C)ダイナミック企画・東映アニメーション