BANDAI SPIRITSは、『一番くじ ゼルダの伝説 ハイラルコレクション』を、12月5日よりローソンやNintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで順次発売する。メーカー希望小売価格は1回790円。

本商品は、任天堂の人気ゲームシリーズ「ゼルダの伝説」をテーマにした一番くじ最新弾。作中に登場するアイテムや世界観をモチーフにした実用雑貨やインテリアアイテムが多数用意されている。

A賞には、シリーズを象徴する武器「マスターソード」をモチーフにした目覚まし時計が登場。13個のハートがなくなる前にマスターソードを引き抜くことでアラームを止める仕様となっており、ゲームさながらの体験が楽しめる。

B賞は、コインを入れるとルピー獲得音が鳴る「ルピー付ツボ型貯金箱（サウンド付き）」。貯金箱を上下に開く際には、ツボが割れる音も再生されるギミックを備える。

さらにC賞には「ハートの器」の形を再現した茶碗、D賞にはロンロン牛乳や赤いクスリ、妖精入りのビンなどをデザインした「あきビンのグラス」をラインアップ。そのほか、ジッパーバッグ＆ステッカー、ステーショナリー、箸置き、ポケットフィットハンカチなど、シリーズファンにはうれしいアイテムがそろう。

最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、「妖精の泉」をイメージしたクッションを用意。また、ダブルチャンスキャンペーンでは、豪華なゴールドメッキ仕様の「ルピー付ツボ型貯金箱（サウンド付き）金ルピーver.」が抽選で50人に当たる。

等級一覧

A賞：マスターソードの目覚まし時計（全1種）

B賞：ルピー付ツボ型貯金箱（サウンド付き）（全1種）

C賞：ハートの器の茶碗（全1種）

D賞：あきビンのグラス（全3種）

E賞：ジッパーバッグ＆ステッカー（全6種）

F賞：ステーショナリー（全6種）

G賞：箸置き（全5種）

H賞：ポケットフィットハンカチ（全7種）

ラストワン賞：妖精の泉クッション

ダブルチャンスキャンペーン：ルピー付ツボ型貯金箱（サウンド付き）金ルピーver.（合計50個）

(C) Nintendo