BANDAI SPIRITSは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より、「ミレニアム・アイ COMPLETE EDITION」(6,050円)と「千年パズル COMPLETE EDITION-絆の鎖-」(9,900円)が登場。プレミアムバンダイにて、2026年11月27日12時より予約受付を開始する。2027年5月お届け予定。

2027年5月予定「ミレニアム・アイ COMPLETE EDITION」「千年パズル COMPLETE EDITION-絆の鎖-」が同時受注開始

「ミレニアム・アイ」が約1/1スケールで立体化

「ミレニアム・アイ COMPLETE EDITION」は、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』に登場する千年アイテムのひとつ「ミレニアム・アイ」を、作中の設定を参考に約1/1スケールで再現したアイテム。真空蒸着メッキを施すことで、千年アイテムらしい光沢のある外観に仕上げている。

約1/1スケールで再現された「ミレニアム・アイ COMPLETE EDITION」

ペガサス・J・クロフォードの印象的なボイスを多数収録しており、一部の音声には劇中のシーンを再現した効果音も収録。さらに、ペガサスのセリフに合わせて光って鳴る「マインド・スキャンモード」を搭載し、劇中さながらの演出を楽しめる。

BGMは、ペガサス登場時に流れていた楽曲を中心に「迫りくるもの」「未知なる敵」「ILLUSION」の3曲を収録。ライフ減少音を鳴らすこともでき、闇のデュエルの雰囲気を楽しめる。

ディスプレイ用の専用台座も付属し、遊ばないときはコレクションとして飾ることが可能。価格は6,050円で、対象年齢は15才以上。

※マインド・スキャンモードは演出を楽しむための機能。実際に対戦相手の手札や伏せカードを読み取ることはできない。

※ミレニアム・アイを目に入れないこと。

商品名：ミレニアム・アイ COMPLETE EDITION

価格：6,050円(税込、送料・手数料別途)

セット内容：ミレニアム・アイ本体、専用台座

「千年パズル COMPLETE EDITION-絆の鎖-」も登場

「千年パズル COMPLETE EDITION-絆の鎖-」も同時に受注を開始する。劇中で武藤遊戯が身に着けている「千年パズル」を、なりきり玩具仕様で商品化したアイテムだ。

「千年パズル COMPLETE EDITION-絆の鎖-」

2023年に発売された「千年パズル COMPLETE EDITION」の基本仕様はそのままに、「もう一人のボクとの切れない絆の象徴」として劇中で描かれるチェーンを同梱。チェーンにはメタリック塗装が施されている。

千年パズル本体は約1/1スケールで、外装に真空蒸着メッキを施して金色の輝きを表現。パズルのピースと連動する「SUPER INTERACTIVE SYSTEM」を搭載しており、最後のピースをはめ込むと、ピースの隙間から光を放ち、劇中効果音が鳴る。遊戯が闇遊戯に変わるシーンを手元で再現できる仕様となっている。

BGMには、オープニング主題歌「Voice」のほか、「熱き決闘者(デュエリスト)たち」「遊戯」を収録。「ミレニアム・アイ COMPLETE EDITION」と同様に専用台座も付属する。

商品名：千年パズル COMPLETE EDITION-絆の鎖-

価格：9,900円(税込、送料・手数料別途)

セット内容：千年パズル本体、チェーン(プラスチック製)、専用台座

※チェーン以外の本体仕様(収録されている音声含む)は2023年7月お届け「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 千年パズル COMPLETE EDITION 」と同一のもの。

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