グレイ・パーカー・サービスは、「まじかるちいかわ ふんわりもっちり ごろりん抱きぬいぐるみ」(全3種・各7,700円)の受注予約を、10月13日18時から10月20日正午までちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」で受け付けている。2027年2月下旬頃より順次発送予定で、公式オンラインストア限定商品として展開する。

「まじかるちいかわ ふんわりもっちり ごろりん抱きぬいぐるみ」

本商品は、「強くなったハチワレ」「強くなったうさぎ」「あのこ」をモチーフにした抱きぬいぐるみ。 「まじかるちいかわ」シリーズのスペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」に登場したキャラクターたちをモチーフとしており、全長70cmを超える大型サイズが特徴となっている。

「まじかるちいかわ ふんわりもっちり ごろりん抱きぬいぐるみ」概要

使用イメージ

商品名：まじかるちいかわ ふんわりもっちり ごろりん抱きぬいぐるみ

価格：各7,700円

種類数：全3種

受注期間： 10月13日18時～10月20日正午12時

販売サイト：ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」

お届け予定：2027年2月下旬頃より順次発送

販売形態：公式オンラインストア限定

ラインナップ

ラインナップは、「強くなったハチワレ」「強くなったうさぎ」「あのこ」の全3種類。

強くなったハチワレ

強くなったハチワレ

サイズ：約H340×W300×D700mm

素材：ポリエステル、ポリウレタン

強くなったうさぎ

強くなったうさぎ

サイズ：約H300×W300×D700mm

素材：ポリエステル、ポリウレタン

あのこ

あのこ

サイズ：約H250×W300×D750mm

素材：ポリエステル、ポリウレタン

全長70cm超の大型サイズ

本商品は、全長70cmを超える大型サイズで展開される抱きぬいぐるみである。

ふんわりとした手触りともっちりとした質感を特徴としており、「強くなったハチワレ」「強くなったうさぎ」「あのこ」の姿を立体的に表現している。

「まじかるちいかわ」とは

「まじかるちいかわ」は、『ちいかわ』のキャラクターたちを魔法少女風の姿で描いたスピンオフ企画。

今回商品化されたキャラクターは、スペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」に登場し、大きな反響を集めた「強くなったハチワレ」、「強くなったうさぎ」、「あのこ」の3キャラクターとなる。

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