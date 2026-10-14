グレイ・パーカー・サービスは、「まじかるちいかわ ふんわりもっちり ごろりん抱きぬいぐるみ」(全3種・各7,700円)の受注予約を、10月13日18時から10月20日正午までちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」で受け付けている。2027年2月下旬頃より順次発送予定で、公式オンラインストア限定商品として展開する。
本商品は、「強くなったハチワレ」「強くなったうさぎ」「あのこ」をモチーフにした抱きぬいぐるみ。 「まじかるちいかわ」シリーズのスペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」に登場したキャラクターたちをモチーフとしており、全長70cmを超える大型サイズが特徴となっている。
「まじかるちいかわ ふんわりもっちり ごろりん抱きぬいぐるみ」概要
- 商品名：まじかるちいかわ ふんわりもっちり ごろりん抱きぬいぐるみ
- 価格：各7,700円
- 種類数：全3種
- 受注期間： 10月13日18時～10月20日正午12時
- 販売サイト：ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」
- お届け予定：2027年2月下旬頃より順次発送
- 販売形態：公式オンラインストア限定
ラインナップ
ラインナップは、「強くなったハチワレ」「強くなったうさぎ」「あのこ」の全3種類。
強くなったハチワレ
- サイズ：約H340×W300×D700mm
- 素材：ポリエステル、ポリウレタン
強くなったうさぎ
- サイズ：約H300×W300×D700mm
- 素材：ポリエステル、ポリウレタン
あのこ
- サイズ：約H250×W300×D750mm
- 素材：ポリエステル、ポリウレタン
全長70cm超の大型サイズ
本商品は、全長70cmを超える大型サイズで展開される抱きぬいぐるみである。
ふんわりとした手触りともっちりとした質感を特徴としており、「強くなったハチワレ」「強くなったうさぎ」「あのこ」の姿を立体的に表現している。
「まじかるちいかわ」とは
「まじかるちいかわ」は、『ちいかわ』のキャラクターたちを魔法少女風の姿で描いたスピンオフ企画。
今回商品化されたキャラクターは、スペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」に登場し、大きな反響を集めた「強くなったハチワレ」、「強くなったうさぎ」、「あのこ」の3キャラクターとなる。
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