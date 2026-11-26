シー・シー・ピーは、キャラクター家電ブランド「きゃらニクス」より、「あったかぬいぐるみ たまごっち まめっち」「あったかぬいぐるみ たまごっち みみっち」(各7,260円)を2026年11月下旬に発売する。

「あったかぬいぐるみ たまごっち まめっち」「あったかぬいぐるみ たまごっち みみっち」

USBヒーターを内蔵したぬいぐるみで、本体のお腹部分が温まる仕様となっている。 2026年11月18日からCCP公式オンラインストアで予約を受け付けている。

「あったかぬいぐるみ たまごっち」概要

商品名：あったかぬいぐるみ たまごっち まめっち

商品名：あったかぬいぐるみ たまごっち みみっち

価格：各7,260円

発売時期：11月下旬

販売ルート：ECサイト、雑貨店など

まめっちモデル



みみっちモデル



USB給電でお腹が温まる仕様

本商品は、本体に付属するUSBケーブルをパソコンやモバイルバッテリーなどのUSBポートへ接続することで使用できる。

電源を入れると約30秒でお腹部分が約42～46℃まで温まり、膝の上に乗せたり抱きかかえたりして使用できる。USB Type-Aによる給電に対応し、モバイルバッテリーでも利用可能となっている。

使用イメージ

約60分で自動電源OFF

安全面に配慮した機能として、自動電源オフ機能を搭載する。

連続運転時間は約60分で、一定時間経過後に自動で電源がオフになる仕様となっている。

ふわふわ素材と抱きやすいサイズ感

ぬいぐるみにはポリエステル素材を採用し、ふわふわとした手触りに仕上げている。

使用イメージ

サイズは「まめっち」が全長約300mm、「みみっち」が全長約315mm。デスクワーク時や自宅でのリラックスタイムなどで使用できるサイズ感となっている。

抱きかかえた使用イメージ

製品仕様

定格電圧：DC5V

定格電流：2A

消費電力：4.5W

給電方法：USB Type-A

USBケーブル長：約1.8m

連続運転時間：約60分（自動電源OFF）

素材：ポリエステル、PVC

(c)BANDAI