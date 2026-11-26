BANDAI SPIRITS プライズ事業部は、同社のブランド「ちびぐるみ」1,038体を飾ったクリスマスツリーで、「クリスマスツリーに飾られたぬいぐるみの最多数」として世界初のギネス世界記録が認定された。

11月24日に横浜・クイーンズスクエア横浜のクイーンズサークルにてギネス世界記録にチャレンジ。スペシャルゲストとして、ジェラードンのアタック西本さん・かみちぃさん、本田望結さんが登壇し、認定の瞬間に立ち会った。

ぬい活でさらに広がる「ちびぐるみ」

BANDAI SPIRITSが展開する「ちびぐるみ」は、全長約11cmの手のひらサイズで、まっすぐな瞳や短い手足でバンザイをしているポーズが特徴のぬいぐるみシリーズ。

BANDAI SPIRITSが展開する「ちびぐるみ」

2021年よりアミューズメント景品を中心に展開を開始しており、アニメや漫画、K-POPアーティストなど、これまでに80作品以上(2026年度見込み)の人気作品・アーティストを商品化している。

また、11月21日には「ちびぐるみ」初の旗艦店「ちびぐるみたうん」が東京・池袋の「バンダイナムコ Cross Store 東京」内にオープン。ちびぐるみ達が住んでいる町をコンセプトにした世界観のお店を展開するほか、Web上でオリジナルの「ちびぐるみ」イラストを作成できる「ちびぐるみメーカー」の展開など、ぬいぐるみを持ち歩いたり撮影したりして楽しむ“ぬい活”の広がりとともに、国内外で展開を拡大している。

ギネス世界記録認定にチャレンジ!

登壇したジェラードンのアタック西本さん・かみちぃさん、本田望結さんは、ギネス世界記録に向けて最後の「ちびぐるみ」を飾り付け。

サンタ姿の本田さんは「今日はギネス世界記録に挑戦ということで、気合いを入れすぎてサンタさんになっちゃいました。私が調べた中ではどこよりも早いサンタさんです」とコメント。ジェラードンはトナカイとゆきだるまに扮し、西本さんは「前髪が出て大変だった」とのこと。

「キングオブコントで優勝した年に、まさかギネス世界記録™にも挑戦するとは思ってなかった」と気合をいれるかみちぃさん。それぞれ手にしたちびぐるみを飾り付け、その様子をギネス世界記録公式認定員が審査した。

審査の結果、「クリスマスツリーに飾られたぬいぐるみの最多数」として正式にギネス世界記録に認定され、認定証の授与が行われた。

3人を「ちびぐるみ」にしたイラストも披露

ギネス世界記録達成を記念して、ゲストの3人がもし「ちびぐるみ」になったら、というイメージイラストも披露された。

それぞれのイラストに、「ぬいぐるみの部屋がある」と明かすほどぬいぐるみが大好きな本田さんは「自分で言うのもなんですが、めちゃめちゃかわいい!」と大喜び。西本さんは「顔がパンパンな様子や、ちょっと前に出ている感じも再現されている」、かみちぃさんは「一重感が見事に表現されている」と、かわいらしくデフォルメされつつ、しっかりと特徴をとらえた「ちびぐるみ」のデザインに関心している様子だった。

如月マロン&ごろうも急遽駆けつける!?

イベントの途中で「知り合いを見かけたので、ちょっと呼んできます」と突然ジェラードンの2人が降壇。そうして現れたのは、架空の地下アイドル・如月マロン(かみちぃ)さんと、マロンの唯一のファンであるごろう(西本)さん。

ちびぐるみクリスマスツリーを前に、マロンさんが考案した「ちびぐるみ」とのかわいいポーズを本田さんに伝授。ごろうさんが激写するコントのワンシーンも。

本田さんは「キングオブコント」をリアルタイムで見ていたとのことで、今回ジェラードンとの二人と共演し、コントができたことに驚きつつ笑顔を見せた。

イベントの最後に、マロン(かみちぃ)さんは、「ちびぐるみばっかりのクリスマスツリーは見たことがないわ。来年は、マロンのちびぐるみ1,400体でツリーを作ってほしい」、ごろう(西本)さんは「今日、初めてちびぐるみを手にしたんですけど、身近な存在になった感じですね。家族にプレゼントしたいです」とそれぞれの感想を述べた。

普段からちびぐるみと一緒に過ごしているという本田さんは、「今日、自分たちの手でギネス世界記録が認定されて嬉しかったです。ちびぐるみとはこれからも一緒にお出かけしたいですね」とコメントし、イベントが締めくくられた。