バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」から、「MINECRAFT クリスタルチャーム」が2026年10月第5週より発売されます。全5種で価格は400円。

世界中で愛されるサンドボックスゲーム『MINECRAFT』より、全面にダイヤモンドカットを施したクリスタルチャームが登場します。本商品は、スティーブやクリーパー、エンダーマンといったおなじみのキャラクターたちをクリア素材で再現したアイテムです。

光を受けるとキラキラと輝く質感は、まるでゲーム内で貴重な鉱石を発見したときのような特別感を演出。ボールチェーン付きなのでバッグやポーチに付けて持ち歩くことができ、マイクラの世界観を日常の中でも楽しめます。

発売情報

バンダイ

MINECRAFT クリスタルチャーム

2026年10月第5週

全5種

400円（税込）

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

STEVE（スティーブ）

ダイヤモンドのように輝くクリアブルーが魅力。バッグに付けるだけで「マイクラ好き」をアピールしたくなる存在感です。

主人公・スティーブの四角い顔や特徴的な髪型を再現。ブロックで構成されたデザインがクリスタル仕様でもしっかり表現されており、ゲームの雰囲気を感じられます。

CREEPER（クリーパー）

思わず「シューッ……」と声が聞こえてきそうな人気モブ。存在感抜群でSNSに投稿したくなるデザインです。

ゲームを代表するモブであるクリーパーをクリアグリーンで再現。特徴的な表情やシルエットもひと目で分かる仕上がりとなっています。

ENDERMAN（エンダーマン）

透明感のあるパープルカラーが印象的。推しモブとして選ぶファンも多い人気キャラクターです。

長身のシルエットとミステリアスな雰囲気を再現。ジ・エンドで遭遇したときの緊張感を思い出させるデザインとなっています。

PIG（ブタ）

優しいピンクカラーがかわいらしく、ゲーム序盤からお世話になったプレイヤーも多いはず。

マイクラの世界ではおなじみのブタを立体的に再現。シンプルながら愛嬌のある表情が表現されており、癒やし系のラインナップとなっています。

FOX（キツネ）

オレンジ色のクリア素材が映えるデザイン。思わず持ち歩きたくなるかわいさが魅力です。

アップデートで登場した人気モブ・キツネを再現。特徴的な耳や顔立ちもしっかり造形されており、ファンなら注目したい仕上がりです。

SNSでの反響

「透明かわいい！」

「エンダーマン良いなぁw」

「キツネほしぃいいいいいい」