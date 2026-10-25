SNSやグッズ展開で圧倒的な人気を誇る『ちいかわ』から、フロッキー加工を施したマスコットシリーズ「ちいかわ ふわふわフロッキードール」が、バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」から10月第5週に登場します。

表面は思わず触りたくなるようなやさしい質感に仕上げられており、キャラクターたちの丸みを帯びたフォルムや愛らしい表情をより魅力的に演出。ラインナップはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの全4種です。同時発売のカプセルステッキと組み合わせることで、作品世界を再現したディスプレイも楽しめます。机の上やコレクションラックに並べれば、ちいかわたちが日常を癒やしてくれること間違いなし。ファンならぜひコンプリートを目指したいアイテムです。

発売情報

2026年10月 第5週発売「ちいかわ ふわふわフロッキードール」(全4種・300円(税込))

バンダイ



ちいかわ ふわふわフロッキードール



2026年10月 第5週



全4種



300円（税込）



※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ちいかわ

もふもふ感を存分に楽しめる主役キャラクター。手のひらサイズながら存在感抜群で、思わず写真を撮ってシェアしたくなるかわいさです。

つぶらな瞳や丸い輪郭など、ちいかわらしさを細部まで再現。原作やアニメで見せる愛らしい雰囲気をそのまま立体化したような仕上がりで、ファンなら見逃せない一品です。

ハチワレ

ふんわりとした質感と優しい表情が魅力。デスクや棚に飾るだけで癒やし効果抜群です。

特徴的な顔の模様や耳の形などを丁寧に造形。作中の親しみやすい雰囲気まで感じられ、細かな再現ポイントを語りたくなります。

うさぎ

元気いっぱいの存在感が光るラインナップ。小ぶりなサイズながら抜群のインパクトがあります。

長い耳や独特の表情をしっかり再現。自由奔放なキャラクター性が立体でも表現されており、作品ファンなら思わずニヤリとしてしまう仕上がりです。

モモンガ

かわいさと小悪魔的な魅力を兼ね備えた人気キャラクター。並べて飾るとコレクション映えも抜群です。

印象的な表情やフォルムをフロッキー加工で魅力的に表現。ファンから支持される独特のかわいらしさがしっかり再現されています。

SNSでの反響

「きゃわぁぁぁあ」

「300円⁉️😍🫶」

「絶対に欲しくて泣いてる」