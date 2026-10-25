バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」よりカプセルで飾る新たなリアルフィギュアブランド「CAPSULEVERSE」シリーズの最新作「CAPSULEVERSE ゴジラ」が登場します。

本商品は、作品世界を表現したレリーフ背景と、そこから飛び出すような大迫力のフィギュアを組み合わせた新感覚のコレクションアイテム。さらに異なるラインナップ同士を背中合わせに配置することで、それぞれの怪獣たちの戦いや世界観がカプセルの枠を越えてつながる演出も楽しめます。発売は2026年10月 第5週、なお全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップおよびガシャポンオフィシャルショップ＠ASAKUSAでは2026年10月9日より順次先行販売を実施。ゴジラシリーズの歴史と迫力を手のひらサイズに凝縮した、ファン必見のコレクションです。

発売情報

2026年10月 第5週発売「CAPSULEVERSE ゴジラ」(全4種・800円(税込))

バンダイ



CAPSULEVERSE ゴジラ



2026年10月 第5週



全4種



800円（税込）



※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ゴジラ（1974）

「ゴジラ対メカゴジラ」に登場したゴジラを立体化。背景はカラーで森や崖などが造形され、劇中を再現した臨場感のある仕上がりです。

荒々しい皮膚表現や鋭い眼光など、歴代ファンが語りたくなるディテールが詰め込まれています。

メカゴジラ（1974）

こちらも、「ゴジラ対メカゴジラ」に登場したメカゴジラを立体化。背景もゴジラ（1974）と同じで、森や崖があしらわれています。

メカゴジラの特徴的な無数のビス止めもひとつひとつ細かく再現されており、先述のゴジラと背中合わせにして飾りたくなる一品です。

ゴジラ（1954）

初代ゴジラの重厚な存在感を凝縮。90mmカプセルの限界に挑んだような迫力で、思わずSNSで共有したくなる造形美です。

モノクロームの背景から飛び出してくるような演出が特徴。歯の一本一本まで丁寧に彩色され、街を破壊される絶望感と臨場感が一度に味わえます。

ゴジラ（2023）

「ゴジラ -1.0」に登場する、戦後の東京を蹂躙するあのゴジラが立体化。劇中で印象的な建物が背景にあしらわれ、ゴジラの特徴的な背中の棘が遠近感を持たせて再現されています。

背中合わせに配置することで別ラインナップとの“越境”演出が楽しめるのもポイント。例えば1954年のゴジラと背中合わせに飾れば、作品の時を超えて2つのゴジラの世界観を一度に楽しめること間違いなしです。