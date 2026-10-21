バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「どうぶつの森 めじるしアクセサリー」を2026年10月第5週より発売します。全7種で価格は400円。

『どうぶつの森』シリーズに登場する人気キャラクターたちが、めじるしアクセサリーになって登場します。

本商品は、たぬきちやしずえをはじめ、『あつまれ どうぶつの森』でも高い人気を誇る住民たちを立体化したアイテムです。クリア素材によるツヤツヤとした質感が特徴で、カニカンとシリコンパーツを使って傘の取っ手やペン、ポーチなどさまざまな持ち物に取り付けることができます。

お気に入りの住民を持ち歩きながら、島での暮らしを思い出せるファン必見のラインナップとなっています。

ラインナップ

たぬきち

初代シリーズからおなじみのたぬきちが登場。葉っぱ柄のシャツ姿まで再現されており、『どうぶつの森』を象徴するキャラクターらしい存在感を放っています。

しずえ

プレイヤーをサポートしてくれるしずえを立体化。優しい笑顔とピンクの制服姿が再現された、ファンにはたまらないアイテムです。

アポロ

クールな性格で人気を集めるアポロがラインナップ。鋭い目つきと堂々とした佇まきが再現されており、長年愛される人気住民の魅力を楽しめます。

ちゃちゃまる

SNSでも人気の高いちゃちゃまるが登場します。カラフルな服装と愛らしい表情が再現されており、思わず持ち歩きたくなるかわいらしさが魅力です。

ジャック

『あつまれ どうぶつの森』で絶大な人気を誇るジャックを立体化。特徴的なオッドアイや眼鏡姿まで再現されており、注目度の高いラインナップとなっています。

キャラメル

やさしい雰囲気で人気のキャラメルがラインナップ。愛らしい表情とチェック柄の服装が再現されており、癒やし系住民らしい魅力が詰まっています。

ペーター

緑色のセーターが印象的なペーターを再現。穏やかな雰囲気とかわいらしい表情が魅力で、多くのファンから愛される理由が感じられるアイテムとなっています。

SNSでの反響

「本気出すだなも。」

「ジャックが…欲しいです…」

「これはガチャガチャ並びえらい事になるのでは、、、（絶対回す）」