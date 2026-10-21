バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「たまごっち めじるしアクセサリー 30th anniversary edition」を2026年11月より発売する。全8種で価格は300円(税込)。

2026年11月発売「たまごっち めじるしアクセサリー 30th anniversary edition」(全8種・300円)

1996年に誕生した「たまごっち」は、2026年に30周年という大きな節目を迎える。本商品は、それを記念した「30th anniversary edition」のめじるしアクセサリーである。

まめっちやくちぱっちといった人気キャラクターに加え、初代たまごっちや「Tamagotchi P's」といった歴代デバイスもラインナップ。

宇宙や星をモチーフにした30周年限定デザインが採用されており、長年たまごっちを見守ってきたファンにとっても、近年シリーズを好きになったファンにとっても見逃せないアニバーサリーアイテムとなっている。

発売情報

商品名：たまごっち めじるしアクセサリー 30th anniversary edition

発売時期：2026年11月

種類数：全8種

価格：300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

まめっち

宇宙服を思わせるカプセルに入ったまめっちが登場。たまごっちシリーズを代表する人気キャラクターを、30周年らしい特別デザインで楽しめる。

くちぱっち

愛らしい表情のくちぱっちをカプセル風デザインで再現。のんびりとしたくちぱっちらしさが詰まった仕上がりとなっている。

めめっち

宇宙船の上に乗っためめっちを立体化。おしゃれ好きで知られるめめっちらしく、ポップで華やかなデザインが魅力である。

おやじっち

スケートボードに乗ったおやじっちがラインナップ。独特の存在感とコミカルな魅力で、ファンの目を引くアイテムとなっている。

くろまめっち

星のモチーフをあしらったくろまめっちを再現。クールな表情と30周年記念デザインの組み合わせが印象的。

ラブリっち

雲の上に座るラブリっちを立体化。パステルカラーでまとめられたデザインがかわいらしく、華やかな存在感を放っている。

たまごっち 白

白い初代たまごっちをモチーフにしたチャーム。多くのファンの思い出が詰まった歴史的なデバイスを身近に楽しめるアイテムである。

Tamagotchi P's ピンク

2012年に発売された「Tamagotchi P's」のピンクモデルを再現。当時遊んでいたファンには懐かしく、コレクション性も高いラインナップとなっている。

SNSでの反響

「争奪戦だ、、、」

「うちゅーー服かわいすぎる💕」

「くろまめっちとラブリっち、わたしの為？？すぎて困った」