ファミリーマートは10月15日、日本最大級のスペシャルティコーヒー展示会である「SCAJ2026」にてFAMIMA CAFÉメディア向けトークセッションを開催。新型コーヒーマシン導入後のFAMIMA CAFÉの売上動向や、希少なエチオピア最高等級モカ豆を100％使用した「プレミアムモカ」について世界No.1バリスタの粕谷 哲氏と共に秘話を語った。

新型マシン＆本格的な味わいの「プレミアモカ」販売で売上は120％に

国際展示場で開催された、日本最大級のスペシャルティコーヒー展示会である「SCAJ2026」でメディア向けトークセッションに登壇したのは、ファミリーマート商品本部ファストフーズ部カフェ・スチーマーグループ松田香織氏と世界No.1バリスタの粕谷哲氏。

2026年6月に全店導入が完了した新型コーヒーマシン

粕谷哲氏はコーヒー業界に入ってわずか3年で、ワールドブルワーズカップ2016にてアジア人初の世界チャンピオンに輝いた実績の持ち主。ファミリーマートのコーヒーの監修を長年務めている。

2026年6月に全店で導入が完了した新型コーヒーマシンについて松田氏は、「コンビニ業界初“挽き方調整グラインダ”を搭載しております。コーヒーの豆を9段階に挽き分けることで、その豆ごとに最適な挽き目を作ることで、本格的な味わいを提供することができます」と解説。

直近のFAMIMA CAFÉの売上同行については、新型コーヒーマシンが全店に導入後、2024年対比でおよそ120％伸長しているという。好調要因は、元々あるモカブレンドに加え7月に本格的な味わいの「プレミアモカ」が販売開始したため。

「プレミアムモカ」に合うファミマ商品は「手巻き紀州南高梅」?

そんな好調要因のひとつでもある「プレミアモカ」はどんな商品か。

豆はエチオピアのイルガチェフェ産の最高等級豆を100％使用しており、華やかな香りとフルーツのような明るい酸味が特徴だ。粕谷氏も「個性と飲みやすさを両立させることを1番追求している。普段コーヒーに慣れ親しんでいない、詳しくない方でも美味しいと感じることができて、毎日飲んでても飽きない味作りを意識してつくりました」と語る。

通常の「モカブレンド」と「プレミアムモカ」の違いについて松田氏は、「モカブレンドはイルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60％使用しており、加えて複数の産地のコーヒー豆をブレンドしています。一方で、プレミアムモカはイルガチェフェ産の最高等級モカ豆を100％使用しているので、特徴の華やかな香りやフルーティーな味わいをよりしっかり感じていただけると思います」と話す。

モカブレンドとプレミアムモカの違い

松田氏はトークセッションの途中で「プレミアムモカ」を試飲、「つくった自分で言うのも恥ずかしいですけど、美味しいですよ」と笑顔を見せた。粕谷氏も「飲んだ時の美味しさもそうですけど、飲む前にこのカップから漂ってくるこの甘い香りを体験してほしいですね」と太鼓判を押した。

この「プレミアムモカ」とファミリーマートの商品でおすすめペアリングについて粕谷氏は「もちっとつぶあんドーナツ」を推薦。その理由については「まずドーナツは鉄板です。油を使用しているドーナツとコーヒーはそもそも相性がいいですし、甘さのあるスイーツ＆パンは言わずもがな合う」と話した。

松田氏はペアリングしてほしい商品について、「『たっぷり4種のフルーツケーキ』です。パウンドーキの中にフルーツが入っているんですが、プレミアムモカのフルーティーさとも相性が良く、マリアージュを感じるような味わいを体験できると思います」と話した。

最後に変わり種として粕谷氏は、「昔、自分のYoutubeでも言ったことあるんですけど」と前置きしつつ、「手巻き紀州南高梅」を推薦。「意外とエチオピア系のコーヒーと梅のおにぎりって合うんです。標高が高いところで作られてるため酸味の強い豆なのですが、それと梅の酸味がマッチする。この組み合わせは個人的に気に入ってます」と強く推薦した。

コーヒーの2050年問題・生産者支援も

ファミリーマートでは、コーヒーにまつわる様々な課題にも取り組んでいる。たとえば「2050年問題」。世界の気候変動によってコーヒーの生産環境が大きく変化することで、今後コーヒーが安定的に供給できなくなる恐れがあるという問題だ。

コーヒーの2050年問題

今後継続的にコーヒー豆の生産がおこなわれるように、ファミリーマートでは生産国であるエチオピアへの支援を継続して行っている。

松田氏は「コーヒーの生産環境だけではなくて、そこで暮らしている未来を担う子供たちへの支援が必要と思い、現地の学校のトイレや手洗い場に対し足りてないところを支援したり、女の子のためにコンビニエンスウェアのショーツを提供したりしております。ほかにもコーヒー苗木の寄付や農園で使える収穫かご・剪定のはさみ等の支援をしています」と、具体的な内容について明かした。

さらに、生産者のモチベーションアップのための「カッピングコンテスト」も実施している。粕谷氏によるとカッピングコンテストとは、「コーヒーの味や管理について評価するシステム」。粉の香りを嗅ぐ「フレグランス」から、お湯を注ぐ「注油」、「テイスティング」まで、様々な観点から豆を総合的に評価していき、最優秀農園に選ばれた農園には表彰も行う。

松田氏は「モチベーションアップはもちろんですが、生産者の方との長期的な関係作り、品質のこだわりの発信という目的もあります」とし、生産者にも消費者にも良い影響があると話した。