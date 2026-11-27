ローソンは、プチ・ラグジュアリーとワクワクをテーマに、クリスマスシーズンに向けた商品を展開する。12月1日からはゴディバ監修商品18品を順次発売。スイーツやチョコレートを使用したパンだけでなく、カレーや「チョコバナナまん」など、どんな味なのか食べてみたくなる斬新な商品ラインナップも魅力だ。

クリスマス商品は「プチ・ラグジュアリー」と「ワクワク」がテーマ

説明会に登壇した、ローソン 専務執行役員 商品本部長の藤井均氏は、現在の消費動向の変化について「物価高が続く中、お客様の節約意識はより一層高まっています。2人以上世帯の消費支出は10カ月連続で減少し、支出の割合が最も高い食料についても4カ月連続で減少しています」と話した。

さらに「一方で、年末年始については少し違った傾向が見られます。節約するところは節約し、使いたいところにはお金を使いたいという方が45%いらっしゃいます。普段より少しだけ贅沢をしたいというお客様も14%いらっしゃいます。普段は食費を節約するけれど、年末に家族や大切な人と過ごす特別な時間には、いつもよりも少し贅沢をしたい……こうしたメリハリ消費がお客様の大きな特徴だと考えています」と解説。

こうした動向を踏まえ、クリスマスシーズンに向けては「プチ・ラグジュアリー」と「ワクワク」を提供することをテーマにしたと話した。

ローソン 専務執行役員 商品本部長の藤井均氏

続いて登壇した、ゴディバ ジャパン エグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエのヤニック・シュヴォロー氏は「今年ゴディバは創業100周年を迎えます。これは私たちにとって大変特別な節目であり、誇りに思うことです。私にとってこの100周年は、これまでの歴史や伝統を祝うとともに、未来へ目を向ける機会でもあります」とコメント。

さらに「この特別な100周年の1年を締めくくるにあたり、パートナーであるローソンとご一緒できることはこの上ない喜びです。今回のコラボレーションでは、できるだけ多くのお客様にワクワクするようなおいしさを身近に楽しんでいただきたいと考え、過去最大となる全20種のラインナップをお届けしました」と語り、「これからもローソンと共に歩みを重ねていきたい」と締めくくった。

ゴディバ ジャパン エグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエ ヤニック・シュヴォロー氏

自由に飾り付けできる「シンプルショートケーキ」や「ゴディバ監修カレー」も

さらにローソン 商品本部 厨房・スイーツ部 シニアマーチャンダイザーの清瀬智加氏はテーマとして掲げる「ワクワク」の代表商品として求めやすい価格のクリスマスケーキを販売することをアピール。

ローソン 商品本部 厨房・スイーツ部 シニアマーチャンダイザー 清瀬智加氏

少人数向けのパーティーにぴったりな2,000円台の3.5号サイズのケーキや、トッピングを無くして価格を抑えたシンプルショートケーキ、さらに当日購入可能で1,000円以下のケーキなど、様々なニーズに応える種類のケーキを展開すると話す。

ローソンの2026年のクリスマスケーキ

「プチ・ラグジュアリー」としては、ゴディバ100周年イヤーを飾る、ローソンとのスペシャルコラボを展開。ローソンとゴディバのコラボが開始されたのは2017年6月で、シリーズ累計販売数は約9,000万個にものぼるという。今回は史上最多となる全20種のコラボ商品を展開する。

史上最多の全20種を展開するゴディバコラボ商品

ローソンのゴディバコラボは2017年から展開

注目は、12月15日に発売するローソン初のゴディバ監修カレー「ゴディバ監修 プレミアムビーフカレー」(まちかど厨房導入店舗のみでの販売)。ソテーした玉ねぎ・にんじん・セロリとスパイスに加え、ルーにミルクチョコ、ビターチョコを使用している。