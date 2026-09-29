ファミリーマートの看板商品「ファミチキ」は今年で販売開始から20周年を迎える。これを記念し、9月29日から「オトナ★ファミチキ」として記念フレーバー3種類を発売、さらにファミリーマートのオンラインサイトでは「おうちでファミチキセット」も販売される。

累計29億食を突破! ファミチキの軌跡

ファミチキ20周年の歩み

「祝! ファミチキ20周年『ファミチキ成人式』新商品発表会」に登壇した、ファミリーマート商品本部ファーストフーズ部長の高倉一真氏は、冒頭ファミチキの軌跡について、「ファミチキは2006年の発売以来、シリーズ累計で販売29億食を突破しました。20年も販売すると伸び悩むことがありますが、ファミチキに関しては多くのお客様の方に愛され続け、ありがたいことに右肩上がりで推移をしております」と感謝を述べた。

インバウンド客の増加に伴い、海外からもSNSで絶賛されていることに触れ、「日本への旅行の目的の1つとして、ソウルフードになりつつあるということも非常に驚いている」と話した。

株式会社ファミリーマート商品本部ファーストフーズ部長の高倉一真氏

発表会の中盤には、「本日の主役」として、"新成人ファミチキの入場"シーンも。“ファミチキ本人の感謝と決意の言葉”として、「20年にわたり多くのお客様に愛され、支えていただき、本日という晴れの日を迎えることができました。これからも変わらないおいしさと新たな挑戦を通じて、さらに多くの皆様に笑顔をお届けできるよう頑張ります」とメッセージが代読された。

シュールな光景である

続いて、ファミリーマートファミチキ歴代商品担当の2人が登場。2015年から2019年まで担当した、高見沢祐介氏は、「ファミチキは20年味を変えてこなかったのですが、味が変わってないことで、当時学生の頃食べた方が大人になり、その子供に食べてもらうなど、もはや国民食になっています。これからもこの味を守り続けてもらえれば」と喜びを語った。

2015年から2019年までファミチキの開発を担当した高見沢祐介氏

2008年から2018年まで担当した、石川哲也氏は、「私が担当していた当時はファミリーマートの看板商品に成長するっとは思っていませんでした。インバウンドのお客様にも、非常に楽しんでいただけるとのことで世界のソウルフードと呼べる日も近いのではないか」と成長に驚いた様子。

2008年から2018年までファミチキの開発を担当した石川哲也氏

続いて10月17日が「ファミチキの日」として認定されたことが発表され、日本記念日協会の田宮智康氏が登壇、10月17日を「ファミチキの日」として認定した。

数量限定の「オトナ★ファミチキ」の味は?

誕生から20周年を迎えることを記念して、"いままでとはひと味違うオトナ味"として、「スモーキーペッパー味」「ごま山椒味」「ピッツァ味」の3種を数量限定で発売することを発表。高倉氏は、「現在のファミチキは30代から50代の男性のお客様が中心ですが、『オトナ★ファミチキ』をきっかけに新たに20代の若年層、女性のお客様、また夕食のおかずやおつまみといったシーンでも食べてほしい」と話し、2030年までに累計40億食突破を目指す狙いだ。

9月29日から販売する「スモーキーペッパー味」は、ピリッと辛いブラックペッパーにスモークの風味を合わせた商品で、このスパイシーな香りと辛さの特徴の部分とスモーキーな香りが重なることで、非常に奥行きのある味わい。

10月6日から販売する「ごま山椒味」は、2種類のゴマの香ばしさと山椒のしびれが特徴で、このゴマの香ばしい香りと山椒の独特の風味が絶妙に感じられる和風のファミチキ。

10月13日から販売する「ピッツァ味」は、トマトを使用したピザソースをベースに、パルメザンチーズとペパロニ風の味わいの方を再現した。

さらに多くの方から要望が多かったというのが「おうちでファミチキセット」で、5年ぶりに復活。冷凍ファミチキ10個とファミチキ揚げ油を2本組み合わせた商品だ。揚げ油はファミチキのために開発された秘伝の油で、店舗と同じものを使用している。揚げたてのファミチキの方を自宅でも味わうことができる贅沢なセットだ。

吉田鋼太郎さんも驚き「もっと前からファミチキがある気がする」

発表会の後半には、俳優の吉田鋼太郎さんが登場。

俳優の吉田鋼太郎さん

ファミチキが20周年であることに対し、「もっと前からあったような気がなんかするわけですよ」と驚きを口にし、「ファミチキくん、20年頑張ってくれて……ほんとに病気することもなく!」と擬人化して壇上のファミチキに語り掛けた。

中盤、ファミチキにまつわるクイズとして「ファミチキ690個の重さは何と同じくらい?」と出題されると、「大人の体重ぐらいじゃないですか?」と悩みながら回答。正解は「吉田鋼太郎さんの体重とほぼ同じ」とのことで驚いていた。

クイズに悩む吉田さん

さらに、「ファミチキを763万個並べると東京からどこまで?」のクイズには「わかんないよ～」とお手上げの様子。「ファミチキ1個がだいたい10cmで……もう計算できない!」と途中で諦め笑顔を見せた。

ファミチキにまつわる意外なトリビアたち

最後に吉田さんは、「長きにわたってファミチキが皆さんに愛され、さらにこれからも愛され続けることと思います。みなさん、これからもファミチキと一緒に生きていきましょう!」と強く語り掛けた。