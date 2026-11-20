セブン‐イレブン・ジャパンは12月1日より、多様化する生活スタイルやシーンにあわせたスイーツを、全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

社会環境の変化に伴い、労働時間の減少など、消費者の生活に対する意識や行動も変化している。特に、夜の時間を自宅で過ごし、自分自身のために使う時間を大切にする人が増えている。こうした背景を受け、同社は忙しい毎日のなかにある「自分のために使える大切な時間(Me Time)」に着目。「シーン×ターゲット」の提案として、今回、「夜のおうち時間を充実させる」商品を発売する。

「21時にアイス チョコクッキー/贅沢いちご」(各462.24円)は、「夜パフェ」をコンセプトにした専門店「21時にアイス」とのコラボ商品。21時にアイスならではの華やかな見た目で、素材の食感が味わえる仕立て。チョコクッキーと贅沢いちごの2種類のアイスを用意した。

「ミニかまくら」(518.40円)は、クリスマス予約商品の「クリスマスかまくら」をもとに仕立てた、食べきりサイズのごほうびケーキ。コク深いババロアに果肉入り苺ソース、国産小麦粉を使用したスポンジに、北海道産クリームを使用したホイップクリームを重ねた。

「セブンプレミアム ピスタチオ チョコプレッツェル/キャラメル チョコプレッツェル」(各300.24円)

「セブンプレミアム ピスタチオ チョコプレッツェル/キャラメル チョコプレッツェル」(各300.24円)は、チョコ菓子職人・土屋公二シェフの監修で、チョコと塩味の効いたカリッと食感のプレッツェルを組み合わせたチョコプレッツェル。濃厚な甘さのピスタチオチョコと、コク深いキャラメルチョコの2種類を取り揃えた。

「セブンプレミアム マカロンアイスホワイトチョコ」(321.84円)は、「セブンプレミアム マカロンアイス」シリーズ初のホワイトチョコフレーバー。ホワイト生チョコソース入りの仕立てで、チョコの濃厚な味わいが特長。

「クリームまみれのカスタードシュー」(税込429.84円)は、シュークリームの中から溢れ出たカスタードまみれの背徳スイーツ。バニラペースト入りのカスタードクリームとカスタードシューを丸々1個使用。お腹を満たすだけではなく、新しい仕立ての楽しさから満足感のある商品。

「クリスマスツリー 抹茶クリーム&チョコプリンケーキ」(399.60円)は、くちどけのよいチョコプリンとツリーに見立てた抹茶クリーム(内側にスポンジ)、雪に見立てたミルククリームを組み合わせた、クリスマスを感じられるプリンケーキ。

「セブンプレミアム ゴールド 金のチョコがけバウムクーヘン」(321.84円)

「セブンプレミアム ゴールド 金のチョコがけバウムクーヘン」(321.84円)は、「金のしっとりバウムクーヘン」にまろやかなミルクチョコレートを組み合わせた、くちどけと余韻を楽しめる一品。専門店のようにこだわったおいしさを身近に味わえる冬季限定商品。

「セブンプレミアム ゴールド 金の生チョコレート 至福のひととき/とろけるくちどけ」(各537.84円)

「セブンプレミアム ゴールド 金の生チョコレート 至福のひととき/とろけるくちどけ」(各537.84円)は、土屋公二シェフが監修した冬季限定商品。「セブンプレミアム」の最上級ブランドから、チョコレート好きに向けた「至福のひととき」と、若年女性に人気の「とろけるくちどけ」の2種類を展開する。

「セブンプレミアム アイスになったチョコっとマシュマロ」(257.04円)は、セブンプレミアムで人気のチョコレート菓子「チョコっとマシュマロ」をアイスに仕立てた商品。ミニサイズのマシュマロ入りで、アイスならではの食感を楽しめる。

「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 抹茶ショコラタルト～ベリーとともに～」(475.20円)

「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 抹茶ショコラタルト～ベリーとともに～」(475.20円)は、濃い目のグリーンティーアイスクリームにベリーソース、タルトクッキーを組み合わせたアイスクリーム。表面のチョコレートソースはハート模様入りで、華やかな見た目に仕上げた。