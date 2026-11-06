「何をキレイと思うかが一緒な人ってめちゃめちゃ大事」――渋谷凪咲が、きょう6日に放送される日本テレビの恋愛リアリティ番組『星の見える町で』(25:00～ ※一部地域除く／Hulu完全版は毎週金曜18:00配信)の第4話で、自身の恋愛観を語る。長野で共同生活を送る女性たちの変化に内田有紀も驚く中、参加者たちの恋模様が大きく動き出す。

渋谷凪咲

内田有紀、女性たちの変化に「土地がそうさせていくんだ」

同番組は、都会での暮らしに生きづらさを感じ、自分の人生を見つめ直したいと考える女性たちが、地方に根を張って生きる男性たちと出会い、恋愛だけでなく、その先にある移住も見据えて共同生活を送るもの。長野県を舞台にした第1シーズンでは、内田、劇団ひとり、渋谷がスタジオで恋の行方を見守り、佐藤真知子アナウンサーが進行を担当する。

第4話では、自然に囲まれた場所で暮らし始めた女性たちの外見への意識にも変化が表れる。朝のメイクタイムで、これまでとは見た目を変えようと話すふみかさんとしずかさんの姿に、内田は「土地がそうさせていくんだ」と興味津々の様子を見せる。

一方、さとみさん、ひとみさん、みなみさんの3人は、この日誰に会いたいかを話し合う。みなみさんは、さとみさんが会いたい相手を達也さん、ひとみさんが会いたい相手を宏充さんと予想すると、自身も宏充さんに会いたいと告白。意外な選択に2人は驚き、これまで宏充さんと誰よりも長い時間を過ごしてきたひとみさんは、複雑な表情を隠し切れない。

そんな中、宏充さんが経営する地産品の商店を、ひとみさん、みなみさん、しずかさんの3人が訪れる。

前回、宏充さんは、実はしずかさんが気になっていることを告白。しかし、ひとみさんを気遣うあまり、しずかさんと話したい気持ちを抑え、わざとふざけた言動を取っていた。

今回も、明るく現れた宏充さんに対して、劇団ひとりは「どうですか? ちょっとおチョケ入ってないですか?」と渋谷に問いかけ、渋谷も「(おチョケ)入ってますね」と厳しい表情を見せる。

ところが、宏充さんが祖父母の営んでいた八百屋を改装して現在の商店を立ち上げた思いや、町を盛り上げるための新たな計画を明かすと、内田は「いいじゃない」と好意的に反応。宏充さんに対する渋谷の印象にも変化は生まれるのか。

達也さん＆さとみさんが急接近

一方、達也さんが営むぶどう農園には、ふみかさんとさとみさんが訪れる。

ふみかさんは初日から達也さんと急接近していたものの、前回、結婚後には女性に移住してもらいたいと考える達也さんと、東京で働き続けたいふみかさんの間に、価値観のすれ違いが明らかになっていた。

対するさとみさんは、前回、女性たちと正面から向き合おうとしない虎千代さんに呆れてしまい、朝には「待っていようかな」と口にするなど、積極的に男性と会うつもりがない様子だった。

しかし、達也さんと初めてじっくり話してみると、意外にも一気に距離が縮まる。2人のやりとりに、スタジオでは「この2人の空気感いいね!」「会話のテンポもいい」と注目が集まる。

その後、ふみかさんとさとみさんは、ぶどう畑の手伝いやサウナを通して、達也さんの日常をともに体験。すると、2人と過ごした達也さんがある行動を起こし、3人の関係に決定的な変化が訪れる。

この展開を見守る渋谷は「何をキレイと思うかが一緒な人ってめちゃめちゃ大事」と分析。さらに、そこへ虎千代さんも合流し、4人の関係は新たな局面を迎える。

【編集部MEMO】

渋谷凪咲

1996年8月25日生まれ、大阪府出身。2012年にNMB48の4期生として加入し、2023年にグループを卒業。バラエティ番組で活躍する一方、俳優としても活動し、2024年公開の映画『あのコはだぁれ?』で映画初主演を務め、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。『星の見える町で』では内田有紀、劇団ひとりとともにスタジオで恋模様を見守る。

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