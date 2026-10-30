「母になりたい」――Hulu×日本テレビの恋愛リアリティ番組『星の見える町で』の第3話が、きょう30日に放送・配信される。かつて銀座でナンバーワンホステスとして活躍した33歳の女性が、気になる男性に結婚や子どもについて直球質問する。

「ずっと仕事ばかりしてきた」元銀座No.1ホステスの願い

同番組は、都会での暮らしに生きづらさを感じる女性たちが、地方に根を張って生きる男性たちと出会い、恋愛だけでなく、その先にある移住も見据えて共同生活を送るもの。長野県を舞台にした第1シーズンでは、内田有紀、渋谷凪咲、劇団ひとりがスタジオで恋の行方を見守り、佐藤真知子アナウンサーが進行を務める。

第3話で注目されるのは、元銀座No.1ホステスのさとみさん(33)。「ずっと仕事ばかりしてきて、華やかな私に好意を持ってくださる方も多かったですが、ガラッと違う方と出会いたい」と、今回の企画に参加した理由を明かす。

さらに、さとみさんは「母になりたい」という強い願望を告白。前回、気になっている虎千代さんが経営するリンゴ農園を訪れた際には、結婚や子どもについてどう考えているのかをストレートに質問した。

その積極的な姿勢に、スタジオの劇団ひとりは「ずいぶん言うね!」と驚き。さらに「女性にとっての30代ってでかいんですか?」と女性陣に問いかけると、内田、渋谷、佐藤アナがそれぞれの考えを語り始める。

一方、さとみさんから結婚について真剣な話を持ちかけられた虎千代さんは、思わぬ職業病が出てしまい、2人の間には微妙な空気が流れる。渋谷は「軽くキレてる」、ひとりは「こんな扱いされることないんだろうね」と、ハラハラしながら見守る。

「私に興味ないじゃん」男性の言動に渋谷凪咲がイライラ

リンゴ農園での虎千代さんの態度が頭から離れないさとみさんは、その後も気持ちが晴れず、「私に興味ないじゃん」と決定的な一言を放つ。

これに対する虎千代さんの返答に、渋谷は「ことごとく期待している答えをくれない」とイライラ。一方、虎千代さんを応援している内田は「誠実で最高なんだけどなあ。時間がかかるよね」と擁護し、ひとりも「さとみさんがバシバシいかないとだめだよ」と提案する。

また、達也さんと初日からいい雰囲気になっていたふみかさんにも、思わぬ展開が待ち受ける。

前回、みなみさんから「たっちゃんは理想の人」と、宣戦布告とも受け取れる言葉を正面から告げられたふみかさん。焦りや不安を抱えながらも、再び達也さんと2人きりの時間を作ると、今度は達也さんの方から結婚や子どもについてどう考えているのかという質問が飛び出す。そこで、2人の考え方に決定的な違いがあることが明らかになる。

さらに、早くもカップルムードが漂い始めていたひとみさんと宏充さんにも急展開が。カフェで2人きりの温かい時間を過ごした後、宏充さんがスタッフに「非常に由々しき事態です」と衝撃の告白をする。

その内容に、スタジオの3人は「うそ!」「そうなの!?」と驚がく。一体、宏充さんは何を打ち明けたのか。

夜には参加者全員が再び集まり、願い事を書いた短冊を笹の葉に飾ることに。男性たちの現実的な結婚観や地方での暮らしが次第に明らかになる中、当初は大はしゃぎしていた女性たちの気持ちにも、微妙な変化が現れ始める。

なお、第3話は30日18時からHuluで完全版を独占配信。日本テレビ系では通常より40分遅い同日25時10分から放送される。