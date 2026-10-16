「即決します」「私は即決できないですね…」――Hulu×日本テレビの恋愛リアリティ番組『星の見える町で』(16日からHuluで毎週金曜18:00～配信、日本テレビ系で毎週金曜24:30～放送)の取材に応じた内田有紀と渋谷凪咲が、好きな人から移住を求められた際の考えを明かした。劇団ひとりも“燃えるような恋”を想像しながら自身の思いを語った。

「自分らしさがあっての仕事だと思っているので即決します」

これは、都会で暮らす女性たちが地方に根を張って生きる男性たちと出会い、恋愛だけでなく、その先にある移住も見据えて共同生活を送る恋愛リアリティ番組。長野を舞台にした第1シーズンでは、内田、劇団ひとり、渋谷が「見届人」を務め、佐藤真知子アナウンサーが進行を担当する。

内田は「一番のポイントは“恋愛×移住”だと思います」と紹介。「登場する女性たちがただ恋をするのではなく、地方に移住して自分自身の人生を見つめ直しながら男性と恋をしていく番組。出会いをきっかけに、人生観が変わっていくところが見どころだと思います」と語った。

ひとりも「恋愛の部分だけではなく個人個人の細かい心の機微みたいなものも丁寧に描かれていてすごく新鮮でした」と評価する。

そんな中、「もし好きな人から“移住して一緒に暮らそう”と言われたら即決できるか」という質問が。

内田は「私の場合は自然が心身のコンディションを整えることもあり、自分らしさがあっての仕事だと思っているので即決します」と迷いなく回答。自然の中で過ごすことが好きで、キャンプなどを通じて心身の調子を整えてきたことも、その理由にあるようだ。

一方、渋谷は「私は即決できないですね…」と回答。「今自分の体がないと仕事ができない状況ですし、そういうお仕事が好きでやってるから、もうちょっと年齢を重ねて自分でお仕事を選べるようになって人生が見えてきた段階にならないと、今はまだ即決できる自信はないですね」と、現在の仕事への思いを明かした。

ひとりは「もし僕がまだ独身で本当に燃えるような恋をしたときのピークの状態だったら、行っちゃうかもしれないですね。もう地の果てまで行ってしまうぐらい燃える恋だったら…」と想像を膨らませる。

佐藤アナも、仕事で成し遂げたい夢があるため即決は難しいとしながら、「この人とだったらどこへでも生きていける」と思える相手との出会いに憧れがあると話した。

渋谷凪咲が理想の恋人像告白「まっすぐな人」

さらに、渋谷には今後の恋愛や理想の相手についても質問が飛んだ。

番組に出演する地方の男性たちに魅力を感じたという渋谷は「手に職があったり店を出していたりと、大事にしているものや守るべきものがある人は素敵やなって思いました」とコメント。

「そんな風にしっかり守って生きているからこそ、私のことも大切にしてくれるかなって思うし、私もその人が大切にしてるものを大切にしてより絆が深まりそうで…そういう恋が素敵だと思いました」と理想の関係を語った。

さらに、理想のタイプを尋ねられると、「まっすぐな人です。飾らない人が素敵だなと思います」と回答した。

内田も自身の若い頃を振り返り、「自分の人生に対して常に何か疑問を持っていた若い頃は、一緒に乗り越えてくれるような人がいたらいいなって思っていました」と告白。「自分ひとりで変えることももちろん素晴らしいけれど、誰かと出会ってその人の影響で変われるっていうのは、なんともいいものだなと思いました」と、出会いが人生にもたらす変化について語った。

劇団ひとり、女性陣3人から集中攻撃!?

スタジオで唯一の男性となった劇団ひとりは、恋愛観の違いから女性陣3人に責められる場面もあったという。

「何回かあったのが、僕がこの3人にすごい詰められるっていう(笑)。やっぱ僕男性一人だけだからか分からないですけど、“そりゃ違う”みたいな感じで3人に責められましたね」と苦笑い。

渋谷は「3人の絆がぐっと深まりましたね」と笑い、内田も「私たちの考え方が、似ていましたよね」と同調した。

世代の異なるメンバーが集まったことで、内田は「意外な化学反応が起きて」と手応えを語り、「それぞれがリアルな会話をしているので、たぶん普段あんまり見られないような掛け合いになっていて楽しんでいただけると思います」と見どころをアピールした。

また、渋谷は番組について、一般的な恋愛リアリティショーとは異なる穏やかな雰囲気を魅力に挙げ、「温かいお茶とかを飲みながら観てほしいです」と呼びかける。

内田も「ギスギス感がないので心身ともに浄化されます(笑)」と語り、劇団ひとりが普段見ている刺激の強い恋愛リアリティ番組『ザ・ジレンマ：もうガマンできない?!』(Netflix)を勧めると、「刺激が強すぎます(笑)。この番組は穏やかですから」と笑っていた。