「本当の自分はなんなんだろうって思った時期がある」――渋谷凪咲が、きょう23日に配信・放送される日本テレビ系恋愛リアリティ番組『星の見える町で』(毎週金曜24:30～ ※一部地域を除く、Hulu完全版は毎週金曜18:00配信)の第2話で、過去にいじめを受けた経験を明かした参加女性に、自身のアイドル時代を重ねて共感する。

ひとみさん

「ワイン農場で結婚式を挙げたい」「じゃあうちの畑で」

同番組は、都会での暮らしに生きづらさを感じ、自分の人生を見つめ直したいと願う女性たちが、地方に根を張って生きる男性たちと出会い、恋愛だけでなく、その先にある移住も見据えて共同生活を送るもの。長野県を舞台にした第1シーズンでは、内田有紀、渋谷、劇団ひとりがスタジオで恋の行方を見守り、佐藤真知子アナウンサーが進行を務める。

第2話では、都会の女性5人と地方の男性3人が初めて顔を合わせた一夜が明け、参加者たちの内に秘めた思いが次々と明らかになる。

共同生活を送る女性たちは、メイクやストレッチをしながら仲良く大はしゃぎ。前夜、「ワイン農場で結婚式を挙げたい」「じゃあうちの畑で」と、達也さんとかなり親密になっていたふみかさんは、早くも牽制ともとれる発言を繰り出す。

そんな中、ひとみさんだけは会話にあまり入れない様子。スタッフに対して、過去にいじめを受けた経験があることを打ち明け、「人といるのが苦しい」と本音を明かす。

ひとみさんは前夜、共同生活への不安を宏充さんに打ち明けており、真摯に寄り添ってくれた彼に好感を抱いているよう。そんなひとみさんに、スタジオの内田、渋谷、ひとりもエールを送る。

特に渋谷は「アイドルをやっていたから、本当の自分はなんなんだろうって思った時期がある」と、自身の経験を振り返りながら、ひとみさんの思いに強く共感する。

劇団ひとり「俺だったら絶対言わない!」内田有紀は恋愛観告白

2日目は、虎千代さんのリンゴ農園を手伝うグループと、達也さん＆宏充さんの買い物に付き合うグループに分かれて行動することに。

虎千代さんの農園には、しずかさんとさとみさんが向かい、のどかな風景やオシャレなカフェにテンションを上げる一方、農園経営のシビアな現実を知ることになる。

一方、達也さん＆宏充さんを選んだひとみさん、ふみかさん、みなみさんは、さらに2組に分かれて行動。前夜に宏充さんと長時間話していたみなみさんが、意外にも達也さんを選んだ理由を明かすと、ひとりは「一番意外。頭の中ではやっぱり考えてるんだ」と驚く。

さらに、みなみさんは達也さんと台所で2人きりになると、「最後に彼女がいたのはいつ?」「別れた理由は?」と積極的に質問。そこへ、なかなか会話に割って入れなかったふみかさんが意を決して加わり、元恋人と別れた理由を尋ねる。

すると達也さんは、みなみさんには「コロナで余裕がなかった」と説明していたにもかかわらず、ふみかさんには別の理由を告白。この回答に、ひとりは「俺だったら言わない! マイナスポイントは隠したい」と驚きを隠せない。

さらに、達也さんの言動を受けて、みなみさんはふみかさんに「ちょっと2人で話さない?」と呼びかけ、女性同士の関係にも波乱の予感が漂う。

一方、ドーナツ屋では、宏充さんがひとみさんに告白とも受け取れる発言。2人のほほ笑ましいデートの様子に、内田と渋谷は大興奮する。

そんな参加者たちの恋の駆け引きを見守るスタジオでは、内田自身の恋愛観も話題に。ひとりから「計算とかどうですか?」と尋ねられた内田は思わず爆笑し、「私は駆け引きとかできないんだよね…」と、真っすぐな恋愛観を告白する。

予想外の素顔にひとりも驚く中、恋と移住を見据えた参加者たちの関係は、さらに動き出していく。

【編集部MEMO】

渋谷凪咲は、1996年8月25日生まれ、大阪府出身。2012年にNMB48の4期生として加入し、グループの中心メンバーとして活動。2023年12月に卒業した。2024年公開の映画『あのコはだぁれ?』で映画初主演を務め、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。バラエティ番組をはじめ、ドラマや映画など幅広い分野で活動している。

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