「それはもう確実に、1億％私が悪いやつ」――。指原莉乃が初めて歌詞を書くことになったのは、自らの失敗で秋元康氏を怒らせてしまったことがきっかけだった。指原が18日、TOKYO FMのラジオ番組『澤本・権八のすぐに終わりますから。』(毎週日曜24:00～24:30)で、作詞家人生の意外な始まりを打ち明けた。

指原莉乃

秋元康氏を怒らせ「指原が自分でやったらいい」

文章を書くことが好きだったという指原。番組で作詞を始めた経緯を尋ねられると、かつてソロシングルを発売した際、カップリング曲で初めて作詞に挑戦したことを振り返った。ただし、その機会は自ら希望して得たものではなかった。「今だから話せるんですけど、それは私が何かしらで秋元さんを怒らせてしまって」と告白。何が原因だったのかは覚えていないというが、「これ100％、1,000％私が悪いです」と強調した。

秋元氏から「今回は俺は書かん」と宣告されたわけではなく、指原の記憶では、「指原が自分でやったらいいんじゃない」という趣旨の言葉をかけられたという。秋元氏について「別にそんな理不尽に怒ったりすることは絶対ない」「めちゃくちゃ優しい。めちゃくちゃいい人」と話した指原は、それほど温厚な秋元氏が怒った以上、自分が何らかの「不義理」をしたのだろうと推測。「それはもう確実に、1億％私が悪いやつだと思うんですけど」と繰り返し、笑いを誘った。

拙い歌詞から始まり、＝LOVEの楽曲を手がけるまでに

こうして、秋元氏を怒らせた出来事をきっかけに、指原は初めて歌詞を書くことになった。当時については、「若い私の拙い歌詞だった」と自己評価。それでも、その後は1、2曲ほど作詞を経験し、やがて自身がプロデュースする＝LOVEの作詞を担当するようになった。

今では一部の楽曲を除き、＝LOVEをはじめとするプロデュースグループの歌詞を数多く書いている。指原は「作詞という作業は、すごく好きです」と、偶然のように始まった仕事が現在では大切な創作活動になっていることを明かした。

「秋元さんっぽい」から「指原っぽい」へ

作詞を始めた当初、特に＝LOVEのファーストシングルのころは、「秋元さんっぽいね」と言われることが多かったという。指原はその評価が嫌だったわけではなく、「“秋元康育ち”ではあるので、どうしてもそういう歌詞に偏っちゃってたのかな」と分析。しかし、作詞を続けてきた現在は、指原が手がけていないアーティストの楽曲に対しても「指原っぽい」と表現されることが増えたそう。

その変化から、「“指原っぽい”っていうのが、もう存在してるんだな」と実感した指原。「すごくうれしいというか、ありがたいですね」と感慨を口にした。自らの失敗によって、思いがけず始まった作詞家人生。秋元氏の影響を受けながら積み重ねた言葉は、長い時間を経て、指原にしか書けないものとして認識されるようになっていた。