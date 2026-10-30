「されてうれしい伝言ランキング1位じゃん!」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が22日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。大ファンを公言するお笑いコンビ・オードリーからの“伝言”に歓喜した。

「他局! 他局!」スタッフの声を一蹴 吉田仁人、推しからの伝言に大興奮

高校生のころから、ニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』のヘビーリスナーだったという吉田。日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』でオードリーと共演を果たし、たびたび喜びを語っているが、この日も、「オードリーさん二人の空気の中にいるってことが、やっぱりうれしくて……活き活きとしゃべっちゃう」「本当に超ウキウキで超ワクワクで。“俺、こんな楽しそうにしゃべってんだ! ”って思ったね(笑)」と話が止まらず。

実は、「芸能マネージャーさんから伝言をいただいた」そうで、「原文ママではないんですけど、若林さんから、“吉田くんと話すのが楽しかったから、吉田くんのラジオ聴いちゃったよ”って言われました」と明かしてニヤリ。若林正恭は、「おもしろかった」「楽しかった」と言っていたそうで、「いや～ヤバいね!」「おいおい! マジか! と思って」と大歓喜。「大丈夫かな……?」とちょっぴり不安もよぎりつつ、「ラジオが好きになったきっかけの人ではあるから。まさか聴かれるとは……うれしいね～。ひたすらうれしいね」「脳がポワーッとしてる」と喜びをあらわにした。

さらに、日本テレビのスポーツ局員からも、「お二人が言ってましたよ。“吉田くんとしゃべるの楽しい”って」と聞かされたと告白。「そんな伝言ある!? されてうれしい伝言ランキング1位じゃん」と大興奮する吉田は、「ゲストで来たアイドルのことを深く掘ってみようと思って、ラジオ聴く? 超やさしいよね」と感激しきり。あまりの喜びように、番組スタッフから、「他局! 他局!」とたしなめられるも、「無理だよ。めっちゃうれしいもん。俺、あんま言わないけど、ほぼ“推し”だぜ?」「若林さまが、“おもしろかった”ってご伝言くださったわけ。光栄すぎることだろ」と一蹴していた。