俳優の伊藤沙莉と、松岡茉優がパーソナリティを務めるPodcast番組『お互いさまっす』で、伊藤は友人を自分から誘うことが苦手だと告白。松岡からしばらく誘われなかった際には「嫌われた」と思っていたことを明かした。

松岡茉優「私が誘う」、伊藤沙莉「私が誘われる」

番組では、「いつも自分から友達にLINEをしたり、飲みに誘ったりしている。たまには相手から連絡してほしいと思ってしまう」という20代男性からの悩みを紹介。2人は友人関係において、誘う側と誘われる側のどちらが多いのかを語った。

すると松岡は「もう明確ですね、これ」「私が誘う」と断言。一方の伊藤も「私が誘われる」と認め、出会った頃からその関係性は変わっていないという。

伊藤は、人を誘うこと自体が苦手だそうで、「私以外のことも誘ってないの?」と松岡から聞かれると、「誘ってないよ」と回答。地元の友人には気軽に声をかけられるものの、東京に出てからは難しくなったと話した。

1～2カ月誘わなかった松岡、伊藤は「嫌われた」と不安に

そんな2人の関係性を象徴する出来事も。松岡は、伊藤が朝ドラの撮影をしていた時期、「朝ドラってどんくらい忙しいのかな」と考え、1～2カ月ほど“会おう”という連絡を控えていたという。

久しぶりに会った際、伊藤から「いや、もうなんかやらかしたかと思った」と言われたと振り返った松岡。「嫌われたって沙莉が思った」と明かすと、伊藤も「そうそうそう」と認めた。

伊藤によると、普段から自分で人を誘うことに慣れていないため、一度時間が空いてしまうと「ここまで来ると逆に誘えないかも」と考えてしまうそう。

さらに「誘った時に断られると、本当に何かがガラガラ崩れ落ちる」といい、「断られ慣れてない」「ショックを受けちゃう」と告白。「会おう」と具体的に誘うことについて、「断られたらどうしようみたいな気になる」「緊張すんだよね、誘うって」と本音を語った。

一方、誘われることについては「全くない。めっちゃうれしい」とストレスを感じないことを強調。松岡が「だから誘っていいんでしょ?」と確認すると、伊藤は「めちゃめちゃ」と答えていた。