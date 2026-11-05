病院の待合室で、テレビを見ていた老夫婦。「今、奥さんがいないのよ」という会話に耳を傾けると、画面に映っていたのは――。10月31日放送のニッポン放送のラジオ番組『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜13:00～15:00)で、リスナーが遭遇した勘違いエピソードが紹介された。この日、仕事に復帰した伊達みきおも驚きをあらわにした。
「奥さん」はどこへ? 老夫婦が見ていたテレビ
投稿を寄せたのは、体調を崩して病院に行ったというリスナー。待合室では、自分の前に座っていた老夫婦がテレビを見ていた。ふと、妻の言葉が耳に入った。
「この人いつも夫婦で出てたのに、いま奥さんがいないのよ」
さらに、どこかの大学にいるのではないかと尋ねる妻に、夫は「大学病院だろう。入院だよ」と応じたという。
夫婦で出演していたはずなのに、今は片方がいない。その理由を話しているらしい老夫婦。しかし、テレビに映っていたのは、サンドウィッチマンの富澤たけしだった。
笑いをこらえたリスナーに、伊達も驚き
リスナーは、老夫婦にはサンドウィッチマンの2人が夫婦に見えていたのだと受け止めた。
いつも一緒に出ていた伊達が休養し、富澤がテレビに出演している。その光景について、老夫婦は「奥さんが入院している」と話していたようだった。思いがけない会話を聞いたリスナーは、待合室で笑いをこらえるのに必死だったという。
投稿を受け、番組内では、伊達が「奥さん」と思われていたことが話題に。伊達は「俺が女子なんだ(笑)」と反応し、自分たちへの見え方に「すごいね」と驚きながらも笑っていた。
【編集部MEMO】
『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』は、ニッポン放送で毎週土曜13時から放送されている生番組。所属事務所のグレープカンパニーは10月31日、脳梗塞の治療のため休養していた伊達みきおの活動再開を公式サイトで発表。「今後は体調に留意しながら活動して参ります」としている。