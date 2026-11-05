病院の待合室で、テレビを見ていた老夫婦。「今、奥さんがいないのよ」という会話に耳を傾けると、画面に映っていたのは――。10月31日放送のニッポン放送のラジオ番組『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜13:00～15:00)で、リスナーが遭遇した勘違いエピソードが紹介された。この日、仕事に復帰した伊達みきおも驚きをあらわにした。

「奥さん」はどこへ? 老夫婦が見ていたテレビ

投稿を寄せたのは、体調を崩して病院に行ったというリスナー。待合室では、自分の前に座っていた老夫婦がテレビを見ていた。ふと、妻の言葉が耳に入った。

「この人いつも夫婦で出てたのに、いま奥さんがいないのよ」

さらに、どこかの大学にいるのではないかと尋ねる妻に、夫は「大学病院だろう。入院だよ」と応じたという。

夫婦で出演していたはずなのに、今は片方がいない。その理由を話しているらしい老夫婦。しかし、テレビに映っていたのは、サンドウィッチマンの富澤たけしだった。

笑いをこらえたリスナーに、伊達も驚き

リスナーは、老夫婦にはサンドウィッチマンの2人が夫婦に見えていたのだと受け止めた。

いつも一緒に出ていた伊達が休養し、富澤がテレビに出演している。その光景について、老夫婦は「奥さんが入院している」と話していたようだった。思いがけない会話を聞いたリスナーは、待合室で笑いをこらえるのに必死だったという。

投稿を受け、番組内では、伊達が「奥さん」と思われていたことが話題に。伊達は「俺が女子なんだ(笑)」と反応し、自分たちへの見え方に「すごいね」と驚きながらも笑っていた。