中国出身のサウンドアーティストLi Yileiが来日、テルミンと電磁気楽器で探る「聴く」という体験

中国出身でロンドンを拠点に活動するサウンドアーティスト／作曲家、Li Yilei（リー・イーレイ）が、2年ぶり2度目となる来日ツアーを開催する。11月19日の岡山・玉野公演を皮切りに、三重・鈴鹿、名古屋、東京、新潟の全国5都市を巡る。

今回のツアー「Li Yilei Japan Tour 2026」では、テルミンのソロ演奏と即興を中心に、身体の動き、電磁場、空間の響きが交差するアンビエント・リスニング・セッションを展開。アルバム収録曲を再現する従来型のライブとは異なり、その場の環境や偶然性によって音楽が形作られていく。

中心となるテルミンは、楽器に直接触れることなく、手や身体とアンテナの距離によって音程や音量を操る電子楽器。Li Yileiはその特性を生かし、わずかな身体の揺らぎや動きを音へと変換する。さらに、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館でのパフォーマンスや、上海ファッションウィークで開催されたY-3の2027年春夏コレクションのショーでも使用した電磁気楽器を導入。普段は耳にすることのできない電磁的な現象を音として立ち上げ、空間と身体の関係性を探求する。

Li Yileiは2017年以降、音楽作品の発表に加え、インスタレーションや映画、演劇、ダンスのための作曲など、ジャンルを横断して活動。テープやフィールドレコーディング、自作の装置、さまざまなオブジェクトを駆使し、記憶や身体感覚、空間との関係性を繊細な音響表現へと昇華してきた。これまでにロンドンのバービカン・センターやテート・ブリテン、ニューヨークのリンカーン・センターなど、世界各地の文化施設で作品を発表している。

日本では2024年、アルバム『NONAGE / 垂髫』の国内盤CDをPLANCHAからリリース。同年にはFLAUの企画によって京都、東京、名古屋を巡る初のジャパンツアーを開催した。

今回もFLAUがツアーを企画し、三重・鈴鹿と東京公演にはausが共演するほか、各地に多彩なアーティストが参加する。東京公演の舞台となるのは日本基督教団 九段教会。教会や展望展示室など、会場ごとに異なる空間の響きもパフォーマンスの重要な要素となる。

あらかじめ決められた楽曲や構成にとらわれず、反復や共鳴、沈黙、偶然性によって生み出される、その瞬間だけの音響風景。音楽を「聴く」という行為そのものに、新たな感覚をもたらす公演となりそうだ。

FLAU presents: Li Yilei Japan Tour 2026

Theremin Electroacoustic Sound Listening Session

2026年11月19日（木）岡山・東山ビル（玉野市）

OPEN / START 18:00

出演：Li Yilei

DJ：岡本方和（moderado music）、黒田秀徳（orab record）

前売3,000円／当日3,500円（別途1ドリンク代）

予約：https://forms.gle/4Ug9JY6YkHimewXm7

2026年11月23日（月・祝）三重・HAPPY MOUTH（鈴鹿市）

OPEN 15:00／START 16:00

出演：Li Yilei、aus

前売3,500円／当日4,000円（別途1ドリンク代）

予約：https://forms.gle/8f33ZNqAZxZvVaqk9

2026年11月25日（水）愛知・K.D Japon（名古屋市）

OPEN / START 18:30

出演：Li Yilei、Rego、CazU-23

DJ：Am Shhara

前売3,500円／当日4,000円（別途1ドリンク代）

予約：https://forms.gle/8f33ZNqAZxZvVaqk9

2026年11月26日（木）東京・日本基督教団 九段教会

OPEN 18:30／START 19:00

出演：Li Yilei、aus

前売4,500円／当日5,000円

予約：https://flau.stores.jp/items/6ae1a8893432f66efe987527

2026年11月28日（土）新潟・山の下みなとタワー 6階展望展示室

「experimental room #55」

OPEN 14:00／START 14:30（16:00終演予定）

出演：Li Yilei、phoka

前売3,000円／当日3,500円／県外からの来場者2,500円／高校生以下無料

予約：https://forms.gle/LqQzwwtYNPvqqu7m6

ツアー企画・制作：FLAU

ツアー協力：PLANCHA

ツアー詳細：https://flau.jp/event/li-yilei-japan-tour-2026/