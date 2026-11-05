TeddyLoidが語る、『竜とそばかすの姫』から5年後の音楽と、5人の歌姫

細田守監督のアニメーション映画『竜とそばかすの姫』（2021年）の5年後を描くアニマーシブライブ「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA -」が、10月10日から11月15日まで東京・MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000で上演中だ。

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「アニメ」と「イマーシブ」を掛け合わせた、没入型の音楽ライブショーである同公演。インターネット上の仮想世界＜U＞に現れた新たな歌姫・LAYRA （レイラ）を、miwa、昆 夏美、鈴木このみ、みきまりあ、ASCAの5人が日替わりで演じ、観客は＜U＞史上最大の音楽フェス「Utopia」に集まった60億人の一員として参加する。

今回、自身初の音楽監督としてLAYRAの楽曲を書き下ろしたのが、Adoやアニメ楽曲等でヒットを飛ばし、ワールドワイドかつバーチャルへ領域を広げ続ける音楽プロデューサーのTeddyLoidだ。配信中の「わたしはLAYRA」「ハルシネーション」「あなたへ」、そして公演全体の音楽について、開幕を控えたテクニカルリハーサル直後の会場で話を聞いた。

―映画『竜とそばかすの姫』は、ユーザーが＜As＞と呼ばれる分身で参加する50億人以上が集う仮想世界＜U＞で、高校生のすずが歌姫ベルとして歌う物語です。当時ご覧になっての印象から聞かせてください。

当時リアルタイムで拝見して、すごいアニメだなと思いました。何より、当時曲を手がけていたmillennium paradeさんたちの音楽がすごくいいなと思って。映画ともすごく合っていたので、当時からいいなと思っていましたね。

―音楽が大きな役割を担う映画でもあります。音楽面はどう感じていましたか。

デジタルやバーチャル空間をモチーフにしたアニメなんですけど、一方で音楽は生のオーケストラだったり生のバンドだったり、すごくヒューマニズムのエッセンスが入っていて。有機的な音楽とデジタルの世界の作品という組み合わせがすごくいいなと思っていました。

―すず／ベルを演じた中村佳穂さんの歌は、現実の世界でも大きな反響がありましたよね。

中村さんの歌声も素晴らしいですよね。僕も、すごく好きです。

―今回のアニマーシブライブは、映画で描かれた世界の5年後が舞台です。すずの親友で、ベルをプロデュースしたヒロちゃんが、新人アーティストのLAYRAを見出し、＜U＞史上最大の音楽フェス「Utopia」を開催する。この話が来たときは、どう思いましたか。

最初、アニメの続編を作るのかなと思ったら、まさかの舞台で、その続きをやるということだったので、新しい取り組みだなと思いました。どんなストーリーになるんだろう、僕はどんなふうにこのプロジェクトに協力できるんだろう、と最初は感じていましたね。

―実際、音楽の制作は、どういうところから進めていったんでしょう？

今回は音楽を作るというよりは、イマーシブシアターの体験の中に音楽が存在すると思っていて。僕は普段、音楽を作るとき、2分、3分、4分という1曲の中で、人にどう影響を与えるか、どう思ってもらうかをよく考えるんです。でも今回は1曲1曲で考えるのではなくて、舞台公演ひとつの中で音楽が体験としてどう関われるか。そういうことを考えて作り始めました。

―その軸になるテーマや音像は、どこに定めたんですか。

今回重要になってくるのが、人間とAI、そしてそれを取り巻く観客たちで、そこを基準に考えていきました。ただ、せっかく僕がやるんだったら自分のエッセンスも取り込みたいし、この舞台でLAYRAにどんな歌を歌ってもらおうかと考えて。今の自分の出せるものを出したいなと思って作曲し始めましたね。

―最初に手がけたのは「わたしはLAYRA」だそうですね。劇中のフェス「Utopia」のオープニングを飾る曲です。どんな着想から作っていったんでしょう？

今回いろんな曲がある中で、「わたしはLAYRA」は、LAYRAの誕生の曲なんですよね。LAYRAが誕生して、そこから自己決定する。自己紹介ではなくて、自分の名前を自分で選ぶ曲。「わたしはLAYRAなんだ」と自認する、誕生する1曲というテーマで作りました。

ー歌詞が＜わたしはLAYRA＞から＜わたしがLAYRA＞に変わって終わりますよね。

そうですね。最初は「わたしは」で、そこから「わたしが」に変わってくるんですけど、このへんはRyota Saitoくんとリリックを作らせてもらいました。

―作詞・作曲はSaitoさんとの共作です。どういう役割分担だったんでしょう。

まず僕のほうでトラックを作って、歌詞も「こういう歌詞にしたい」というのを仮で入れて、それで彼に作っていただいた感じですね。

―Saitoさんとのやりとりはどうでしたか。

彼は比喩の表現がすごく上手ですし、僕のメロに対して「いいね」というリリックを当てはめてくるので、あまり複雑なやりとりはなかったです。僕がまず土台を作って、彼がリリックを詰めてくれて、「いい感じだね」と僕が仕上げて。キャッチボールは1回しかしていないかもしれない。この曲はけっこうすんなり、あまり迷いもせずに作れた感じですね。

―「感情の変化をサウンドに込めた」、とリリース時のコメントで書かれていましたよね。

平歌とサビの緩急だったり、音数だったり、そういうところは意識しましたね。

―LAYRAはベルの歌に憧れて活動を始めた、という背景があります。曲を作るうえで、ベルという存在を意識することはありましたか？

そこは逆に意識していないですね。新しいアバターとして、別物として考えていました。

―9月30日に配信された「ハルシネーション」は、AIによって撹拌される固有の自我がテーマです。今回の物語には、スキャンして学習した対象を自分でも生成できる自律型AI・バックが新たに登場しますが、どういうモチーフから生まれた曲なんでしょう。

人間が欲しいものを学習して完璧に返せる存在が現れたとき、本物とは何かを問う曲だと思うんです。昨今AIが発達してきて、人間がAIに食べられちゃうみたいな話も出ますけど、じゃあ人間とまったく同じ動きをAIができるとする。人間と同じアートをAIが作れたとする。そのときに本物ってどっちなの？と。それを問う曲、というテーマで作りました。

―作詞は、ケンモチヒデフミさんの名前がクレジットされています。

僕は彼の曲の大ファンなんです。自分にはない曲のセンス、リリックのセンスを持っているし、Saitoくんもそうなんですけど、音に対してリリックをはめるのがすごく得意。いろんなクリエイターさんがいるので、お願いして返ってきたものに「もうちょっとここ、ちゃんと音にはめてほしい」と思うときもあるんですけど、Saitoくんやケンモチさんに関しては、自分も驚くぐらい「うわ、すごい」と思うことが多いんです。

―この曲も、歌詞を乗せた状態で渡したんでしょうか？

基本的には、仮歌詞を僕のほうで乗せて、「こういうニュアンスで作りたい」と説明して、作っていただきました。元の土台はそのままに、さらに彼の言い回しだったり、音ハメをしていただいて。公私ともに仲良くさせてもらっているんですけど、ケンモチさんにしかできないリリックがあると思うので、それを引き出したかったんです。

―「あなたへ」は、作詞・作曲ともTeddyLoidさんです。どういうテーマの曲ですか。

これは原点回帰。なぜ歌うのか？ 歓声や評価ではなくて、自分の歌を受け取る1人の"あなた"がいるから歌う、という場所へ戻る曲。そういうイメージで作りましたね。最後にみんなで合唱じゃないですけど、締めの1曲というイメージです。

―今回、演技も映像も歌もある中で、音楽監督としていちばん大切にしたことは何ですか。

メインになるのは、足を運んだ人が声を出したり、歓声を出したりして、一緒に体験することだと思っていて。その"歓声"に、僕は重きを置いています。実は未配信の「Masquerade」と、「ハルシネーション」「あなたへ」の歌詞には、全部「歓声」という言葉が入っているんですよ。お客さんの歓声は、「Masquerade」では成功の証明で、「ハルシネーション」では中毒なんですよね。LAYRAにとって歓声が中毒になっている。「あなたへ」では、その歓声が先の"1人"に繋がっていく。お客さんとのストーリーも今回すごく意識して作りましたね。

―配信されていない楽曲になりますが、「Masquerade」はどのような曲なんでしょう。

作曲は僕で、歌詞は舞台側の脚本の方が、まずプロットを作ってくれて。それを元に作りました。ちょっとポエトリー的な部分があって、スターとして成功するLAYRAと、生身の本人が離れていく曲なんですよね。みんなが想像しているLAYRAと、自分自身が持っているLAYRAはまったく別なんだ、その乖離をどうしようか、という。

―今回は会場のBox1000がフェス「Utopia」の会場になり、お客さんも、LAYRAの歌に熱狂する60億人の一員として参加するという設定なんですよね。

会場自体がライブフェスの舞台なんですよね。ステージからアーティストが発信するだけではなくて、お客さんが参加して、歓声を出して、ひとつの作品になる。スマホを連動させることで、お客さんと舞台がシンクロする、という仕掛けもあるんです（※スマートフォンが会場のLEDやスピーカーと同期し、楽曲に合わせてペンライトのように光ったり、キャラクターの歓声やセリフが再生されたりする）。お客さんと一緒になって作るというのは、本作において、すごく重要なファクターだなと思います。

―＜U＞では、＜As＞を動かしている現実世界の本人を「オリジン」と呼びます。今回は、LAYRAとそのオリジンであるコトミの一人二役を、5人のキャストが日替わりで演じます。TeddyLoidさんの中のLAYRA像はどういうものだったんでしょう？

正解のLAYRAは1人じゃないんです。同じ曲でも、声が変わったり人格が変わると、曲って変わってくるんですよね。なので、LAYRAに対して「僕はこういうキャラだと思う」というのはなくて。誰かが正解ではなく、それぞれ個性のあるLAYRAがいると思っています。

―シンガーソングライター、ミュージカル俳優、アニソンシンガーと、異なる分野から集まったLAYRA役の5人について、それぞれの特色を聞かせてください。

本当に5人とも全員違いますね。miwaさんはシンガーソングライターで、フォークも得意な方なので、声が伸びやかで芯があって、素晴らしいシンガーだなと思います。昆さんは舞台に合わせた声量だったり、声の表現力がすごくある方で。曲の中でも平歌とサビでちゃんと展開をつけてくれて、いいなと思いましたね。鈴木このみさんは、最近もアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の曲を一緒に作ったんですけど、ハイトーンボイスが特徴的で。アニソンもたくさん歌っているので、昆さんとは打って変わってトーンが明るいんです。グラデーション豊かな声質だなと思いました。ASCAさんは、どっしりとした芯がありつつ、セクシーな一面も持っているし、大人っぽい感じ。みきまりあさんは、個人的にすごい歌手だなと思って。今回初めて一緒に作品を作らせてもらったんですけど、"今の声"というか、最新の声質だなという感じがして。表現力もあるし、聴いていて気持ちいい。

―「最新の声質」という表現が面白いです。声質にも最新があるんですね。

やっぱり「今っぽいな」というのは感じる部分があるんです。僕はずっとEDMをやってきて、トレンディなものをずっと追いかけてきたので、洋服と一緒で「この声ってすごく今っぽいよね」と感じることがあるんですよね。

―歌い方ではなくて、声なんですね。

声ですね。彼女が歌うだけで今っぽい曲になる。すごいなと思いました。

―制作中、5人とのコミュニケーションはあったんですか？

インタビュー的な答えじゃないんですけど（笑）、コミュニケーションはなかったんです。でも、鈴木このみさんとはまたこういう機会に一緒にやれて嬉しかったですし、ASCAさんも一緒に曲をやったことがあったので安心感がありましたし、逆にみきまりあさんやmiwaさんとは一緒にやりたかったので、今回会えてすごくよかったです。昆さんもすごく魅力的な方で、また曲を作らせていただきたいなと思いました。

―同じ曲を5人が歌うのも珍しいですよね。制作面ではどうでしたか。

音楽的な面で話すと、すごく大変で。舞台女優は昆さんだけで、ほかは僕が一緒に曲を作ったことのある方も含めて、いちアーティストばかりなので、みんなキーも違うんです。同じキーで歌っている曲もあるんですけど、「わたしはLAYRA」は人によってキーが違って。

―5人分、楽曲をアレンジするような感覚といいますか。

まさにそうですね。ただ、キーを変えてアレンジまで変えちゃうと違う曲になってしまうので、キーは変えてもアレンジはできるだけそのままで、そこはミックスで調整して。ミックスとマスタリングまで全部やっているので大変でした。プロデュースする曲は基本的にマスタリングまで全部やるんですけど、全曲5人分やったのは初めてだったかもしれない（笑）。

―大変な一方で、ミックスしていての楽しさもあったんじゃないですか？

楽しいし、すごく発見もありました。曲の中で「ここはボーカルを大きくしたい」「小さくしたい」というのがあるんですけど、それが5人とも違う。歌う人が変わればこんなにニュアンスが変わるんだな、と実感しました。なので、可能だったら、自分の好きなキャストの回だけではなくて、5人それぞれの回に足を運んで、歌を楽しんでほしいですね。

―会場のBox1000は、今年開館したMoN Takanawaのシアター空間です。ここでやるということは、曲作りに影響しましたか。

新しくできた会場で、しかもロングラン公演の音楽を手がけるのは僕自身初めてだったので、新しい取り組みにしたいなと思いました。そもそもスピーカー配置が特殊なんです。前だけではなく、上にも横にもついていて、360度スピーカーが配置されている。それをどう活かせるのかなと想像しながら作っていきました。

―配信されている音源と、会場で鳴る音に違いはありますか。

配信は2ミックスで仕上げているんですけど、会場ではスピーカー1個1個に音を割り当てていくんです。僕のほうではミックスした曲を全部バラバラに書き出して、素材として渡して、音響の方がスピーカーに当てはめていく。スピーカーの数がすごく多いので。

―普通のライブハウスやホールとはサウンドシステムが違う。

まったく違いますね。なので、鳴らすのもすごく大変だと思います。ついさっき、リハーサルがあって、これから本番に向けて調整していくんですけど、スピーカーが多いので、どう鳴らしていくかはもうちょっと調節が必要だなと思いましたし、お客さんが入るとまた変わると思うので。

―音を吸ったりしますもんね。

それをまだ実際に見られていないので、これからどう調整していこうかなという感じですね。すでに舞台やライブをやっている会場だったら「こういうふうに鳴らそう」と想像ができるんですけど、前例がない会場なので。そこはちょっとチャレンジだなと。実際にお客さんが入った状態で聴いてみて、そこでまたアップデートもできると思っているので、随時アップデートしていくと思います。

―お客さんには、どういう部分を楽しんでほしいですか。

通常のライブハウスでは聴けないような音像になっていると思うので、この世界に没入してほしいですね。それと、各キャストの違いを楽しんでほしい。同じ曲でも5人分のLAYRAそれぞれの良さ、それぞれのメッセージがあると思うので、そこをキャッチしてもらえたら嬉しいですね。

―最後に、物語や世界観も含め、どんな作品として観に来てほしいか聞かせてください。

本質的にあるのは、LAYRAがいろいろな自分を通った最後に、「それでも私は歌いたいのか」と問いかけること。それが「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA -」の核だと思っていて。僕は、それはほかのことにも言えると思うんです。観てくれるお客さんにも、それぞれやりたいことや夢があると思うんですけど、本当に自分はそれをやるべきなのか、本当にその先に自分のやりたいことが待っているのかという疑問を1回持ってほしいなと。みんな夢に向かって走っているし、僕も夢に向かって走ってきた。それは重要だと思うんですけど、果たしてその先に何があるのか。そういうことを考えられるような作品になったらいいなと思います。

＜リリース情報＞

LAYRA

「あなたへ」

2026年10月14日（水）配信

歌唱：miwa／昆夏美／鈴木このみ／みきまりあ／ASCA

作詞・作曲・編曲：TeddyLoid

＜公演情報＞

アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA -」

2026年10月10日（土）〜11月15日（日）

MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000

原作：アニメーション映画『竜とそばかすの姫』（監督・脚本：細田守）

主催：MoN Takanawa: The Museum of Narratives／アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫」製作委員会

協力：スタジオ地図LLP

技術協力：SoVeC株式会社／ソニー株式会社

後援：J-WAVE 81.3FM

公式サイト：https://animmersive.jp/ryusoba/

チケット：https://l-tike.com/animmersive_ryusoba/