田中美久が「10個ぐらい」入っているLINEグループに共演者たちから驚きの声　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見

ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』(11月11日スタート 毎週水曜23:00〜)の収録後会見がこのほど、都内で行われ、森田哲矢(さらば青春の光)、東ブクロ(さらば青春の光)、有村昆、お見送り芸人しんいち、ニシダ(ラランド)、村重杏奈、田中美久、日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)が登壇。進行を瀧山あかねアナウンサーが務めた。

田中美久

田中美久が大切にしている「犬会」

『さらばの合法オークション』は、バイヤーが2人1組のチームとなり、自身の人脈を駆使して集めた商品をオークションに出品する、人脈を金に変えるマネーゲーム。MCを森田哲矢(さらば青春の光)が務め、バイヤーとして、東ブクロ(さらば青春の光)と有村昆、お見送り芸人しんいちとニシダ(ラランド)、村重杏奈と田中美久、岡野陽一と日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)の4チームが参加する。

会見では、番組にちなんだテーマの回答をフリップで発表する企画が行われ、大切にしている人「◯◯脈」を聞かれた田中は「犬会」と回答し、「私、ワンちゃんを飼ってるんですけど、元HKT48の後輩とか先輩でワンちゃんを飼っている人がいたら、一緒にLINEグループを作る。犬と一緒にランチに行ったり」「写真集を出したんですけど、(一緒に写真集を作った)カメラマンさんとか編集長さんもワンちゃんを飼ってたりする」と説明。

さらに、「犬会のLINEグループが10個くらいあって」「普通にドッグランに行って知り合った方とのLINEグループにも入ってる」と明かすと、共演者たちから驚きの声が。森田が「犬を飼えば、そこのLINEグループに入れる可能性も?」と聞くと、これに田中は「はい!」とうなずいていた。