パンサー向井に岡野陽一も…さらば森田、“大切にしたい人脈”明かすも「今年の秋にこの人脈なくなりました」「あとは渡辺直美しかいないです」　ABEMA『さらばの合法オークション』収録後会見

ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』(11月11日スタート 毎週水曜23:00〜)の収録後会見がこのほど、都内で行われた。

さらば森田哲矢が『さらばの合法オークション』収録を振り返る

『さらばの合法オークション』は、バイヤーが2人1組のチームとなり、自身の人脈を駆使して集めた商品をオークションに出品する、人脈を金に変えるマネーゲーム。MCを森田哲矢(さらば青春の光)が務め、バイヤーとして、東ブクロ(さらば青春の光)と有村昆、お見送り芸人しんいちとニシダ(ラランド)、村重杏奈と田中美久、岡野陽一と日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)の4チームが参加する。

2回目の収録を終えた森田は、「ちょっと前回にも増して熱を帯びたオークションになってたんじゃないかな」と感想を述べ、「謎のね、しんいちの涙とか。あれはいまだに本当に謎でしたけども、いろいろドラマが生まれてた回だったんじゃないかなとは思いますね」と振り返った。

さらば森田が大切にしている「カジノ好き一生独身人脈」

会見では、番組のテーマにちなみ、出演者たちが大切にしている「◯◯人脈」をフリップで発表する企画も。森田は「カジノ好き一生独身人脈」と回答し、「カジノが好きなんで。今年の正月とか、来年の正月もなんですけど、パンサーの向井さんとか、岡野陽一とかとカジノに行く約束を今年もしてるんですけど」と説明。

その上で、「一生全員独身なのかなって思ってたんですけど、このたび、パンサー向井さんが女子アナとの熱愛。岡野はタワマンに住む武井咲似の女性と小型犬を散歩」と、仲間の恋愛事情に言及。そして、「だから、今年の秋にこの人脈なくなりました」「終わっちゃいます」「あとは渡辺直美しかいないです」とこぼした。

さらば森田が番組の見どころをアピール

最後に、視聴者へのメッセージを求められると、森田は「本当に、回を増すごとに熱量を帯びてきて。最初そんな少額で始まったのに、最後こんな高額で終わるんだとか」と、オークションの展開に言及。

さらに、「本当に欲しい人の思いが伝わってきたりとか、あと本当に大学生が無茶したりとか、いろいろありますので、ぜひ観てほしいな」と呼びかけ、「そしてあんな方も出てくれるんだっていう方も出てくれたり。僕らも久々に会う人たちがいたりとか、いろいろありますので、ぜひ放送を楽しみにしていただけたらなと思いますね。感動回と思いきや、エロが凌駕する回とか。いろんなドスケベたちが出てきたりします。なので、ぜひ皆さんご覧ください」と締めくくった。