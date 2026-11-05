「実は僕、ホテルを50軒くらいやってるんですよ」と明かした有村昆が“今欲しいモノ”とは　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見

ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』(11月11日スタート 毎週水曜23:00〜)の収録後会見がこのほど、都内で行われた。

有村昆

有村昆、東ブクロとのチームで「本当のオークション」を目指す

『さらばの合法オークション』は、バイヤーが2人1組のチームとなり、自身の人脈を駆使して集めた商品をオークションに出品する、人脈を金に変えるマネーゲーム。MCを森田哲矢(さらば青春の光)が務め、バイヤーとして、東ブクロ(さらば青春の光)と有村昆、お見送り芸人しんいちとニシダ(ラランド)、村重杏奈と田中美久、岡野陽一と日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)の4チームが参加する。

2回目の収録を終えた東ブクロは、「我々のアリコンさんとのチームは、ワールドワイドな出品を目指してますので」と切り出し、「世界的な視野で見て、どれぐらい値がつくのかというところで戦っておりますので、ちょっと他のチームとは違うなというところを見てもらいたいなという感じですね」とアピール。

これを受け、有村も「これが本当のオークションだってところをお見せできたらなと思っております」と自信をのぞかせると、森田は「異質でしたね、このチームはね」とコメントした。

有村昆、最近購入した高額なものは?

会見では、番組にちなんだテーマの回答をフリップで発表する企画も行われた。

その中で、最近購入した最も高額なものは何かという質問に対し、有村は「テスラ モデルY」と回答し、「最近、自動運転がすごいじゃないですか。結構、自動運転で走ってますよ」と話した。

東ブクロが「世界に1台ですもんね」と水を向けると、有村は「そうそう。実は今回のオークションの中でも出てくると思うんですけど、ラッピングを全部シャンパンゴールドにしまして」と明かし、「世界に1台」と紹介した。

有村昆「今はホテルヴィラが欲しくて」

また、もし自分が合法オークションの入札者になるなら、誰のどんな商品を買いたいかという質問に、有村は「インバウンド向けのホテルヴィラ」と回答。「実は僕、ホテルを50軒くらいやってるんですよ。うちが本部でフランチャイズを展開してる。今はホテルヴィラが欲しくて。だから、全国いろいろ不動産を巡ってます」と明かすと、森田は「こんな人が(この番組で)賞金100万円を争ってるんですよ(笑)」と驚いていた。