ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』(11月11日スタート 毎週水曜23:00〜)の収録後会見がこのほど、都内で行われた。

  • ニシダ(ラランド)

    ニシダ(ラランド)

ラランド・ニシダ、彼女と訪れた寿司店での出来事を明かす

『さらばの合法オークション』は、バイヤーが2人1組のチームとなり、自身の人脈を駆使して集めた商品をオークションに出品する、人脈を金に変えるマネーゲーム。MCを森田哲矢(さらば青春の光)が務め、バイヤーとして、東ブクロ(さらば青春の光)と有村昆、お見送り芸人しんいちとニシダ(ラランド)、村重杏奈と田中美久、岡野陽一と日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)の4チームが参加する。

会見では、番組にちなんだテーマの回答をフリップで発表する企画も行われ、最近購入した最も高額なものについて聞かれると、ニシダは「寿司」と回答。「彼女と高い寿司屋に行こうとなって行ったら、時価ですっていう寿司が一貫1万7,000円したんですよ」と明かすと、「一貫!?」「うわー!」「聞いたことない」と共演者たちからも驚きの声が。

さらに、ニシダが「一貫1万7,000円ですよ」と強調し、「すごいいいマグロの、なんかもう新鮮じゃないと食べられない部分みたいなのが。ぼったくられてるんじゃないかと思って」と嘆くと、森田は「(相方の)サーヤがモニタリングしてる可能性めっちゃある」と、ラランドのYouTubeチャンネルのドッキリ企画だったのではないかと疑っていた。

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ラランド・ニシダ、彼女と訪れた寿司店で驚きの体験「時価ですっていう寿司が…」　その金額に共演者たちも耳を疑う「一貫!?」「聞いたことない」
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