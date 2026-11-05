村重杏奈、弟のために船を購入「ちゃんとモーター付き」「お父さんが船の免許を持ってるので」　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見

ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』(11月11日スタート 毎週水曜23:00〜)の収録後会見がこのほど、都内で行われた。

村重杏奈

村重杏奈、田中美久とのチームは「むちゃくちゃ真面目」

『さらばの合法オークション』は、バイヤーが2人1組のチームとなり、自身の人脈を駆使して集めた商品をオークションに出品する、人脈を金に変えるマネーゲーム。MCを森田哲矢(さらば青春の光)が務め、バイヤーとして、東ブクロ(さらば青春の光)と有村昆、お見送り芸人しんいちとニシダ(ラランド)、村重杏奈と田中美久、岡野陽一と日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)の4チームが参加する。

収録を終えた村重は、「私たち、村重みくりんチームは元アイドルなんですよ、どっちも。なので、やっぱりその人脈をしっかり使っていきたいなっていう作戦がありました」とコメントする。

続けて、「あと、見ていただけたら分かると思うんですけど、私たちがむちゃくちゃ真面目です。一番真面目にこのオークションというものを受け止めてるんですよね」とアピールし、その理由を「とにかく私たち以外の男たちが汚い! やり口が汚いです」と暗示。そして、「私たちもすごく洗礼を受けて。まだまだロケも残ってますし、収録も残ってるので、フルパワーで行かなきゃなってくらい奮い立つ番組になっております」と意気込みを語った。

村重杏奈、弟に船をプレゼント

会見では、番組にちなんだテーマの回答をフリップで発表する企画も行われた。

最近購入した最も高額なものについて尋ねられ、村重が「車・船」と回答し、「私は車の免許を持ってないんですけど、家族に車……あっ、先に言っておきますけど、むちゃくちゃ稼いでるんです」と力強く宣言すると、森田から「ええわ! なんで言いたいねん、それ(笑)」とツッコミが入った。

続けて、村重は「家族に移動用のバンを買いました。で、17歳離れている弟がいるんですけど、釣りにハマってるらしくて。弟に釣りをする船を買いました」と説明。共演者たちから驚きの声が上がるなか、森田が「ちなみにそれいくら?」と聞くと、村重は「いくらかは言えないです」と明言は避けながらも、「ちゃんとモーター付きといいますか。お父さんが船の免許を持ってるので。これぞ芸能界! 芸能界、芸能界、芸能界!」とアピールし、笑いを誘っていた。