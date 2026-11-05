ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』(11月11日スタート 毎週水曜23:00〜)の収録後会見がこのほど、都内で行われた。

  • 村重杏奈

    村重杏奈

村重杏奈、田中美久とのチームは「むちゃくちゃ真面目」

『さらばの合法オークション』は、バイヤーが2人1組のチームとなり、自身の人脈を駆使して集めた商品をオークションに出品する、人脈を金に変えるマネーゲーム。MCを森田哲矢(さらば青春の光)が務め、バイヤーとして、東ブクロ(さらば青春の光)と有村昆、お見送り芸人しんいちとニシダ(ラランド)、村重杏奈と田中美久、岡野陽一と日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)の4チームが参加する。

収録を終えた村重は、「私たち、村重みくりんチームは元アイドルなんですよ、どっちも。なので、やっぱりその人脈をしっかり使っていきたいなっていう作戦がありました」とコメントする。

続けて、「あと、見ていただけたら分かると思うんですけど、私たちがむちゃくちゃ真面目です。一番真面目にこのオークションというものを受け止めてるんですよね」とアピールし、その理由を「とにかく私たち以外の男たちが汚い! やり口が汚いです」と暗示。そして、「私たちもすごく洗礼を受けて。まだまだロケも残ってますし、収録も残ってるので、フルパワーで行かなきゃなってくらい奮い立つ番組になっております」と意気込みを語った。

村重杏奈、弟に船をプレゼント

会見では、番組にちなんだテーマの回答をフリップで発表する企画も行われた。

最近購入した最も高額なものについて尋ねられ、村重が「車・船」と回答し、「私は車の免許を持ってないんですけど、家族に車……あっ、先に言っておきますけど、むちゃくちゃ稼いでるんです」と力強く宣言すると、森田から「ええわ! なんで言いたいねん、それ(笑)」とツッコミが入った。

続けて、村重は「家族に移動用のバンを買いました。で、17歳離れている弟がいるんですけど、釣りにハマってるらしくて。弟に釣りをする船を買いました」と説明。共演者たちから驚きの声が上がるなか、森田が「ちなみにそれいくら?」と聞くと、村重は「いくらかは言えないです」と明言は避けながらも、「ちゃんとモーター付きといいますか。お父さんが船の免許を持ってるので。これぞ芸能界! 芸能界、芸能界、芸能界!」とアピールし、笑いを誘っていた。

  • 「これぞ芸能界! 芸能界、芸能界、芸能界!」

    「これぞ芸能界! 芸能界、芸能界、芸能界!」

パンサー向井に岡野陽一も…さらば森田、“大切にしたい人脈”明かすも「今年の秋にこの人脈なくなりました」「あとは渡辺直美しかいないです」　ABEMA『さらばの合法オークション』収録後会見
さらば東ブクロが“合法オークション”で入札したいものは…ABEMA『さらばの合法オークション』収録後会見
村重杏奈、弟のために船を購入「ちゃんとモーター付き」「お父さんが船の免許を持ってるので」　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見
「実は僕、ホテルを50軒くらいやってるんですよ」と明かした有村昆が“今欲しいモノ”とは　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見
ラランド・ニシダ、彼女と訪れた寿司店で驚きの体験「時価ですっていう寿司が…」　その金額に共演者たちも耳を疑う「一貫!?」「聞いたことない」
田中美久が「10個ぐらい」入っているLINEグループに共演者たちから驚きの声　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見
野々村友紀子の夫・川谷修士が優しすぎる　旅行の行き先で修士は「北海道」を希望→野々村が「沖縄やんな?」と言うと…
松村沙友里、夫の両親に結婚前から何度も会いに行っていたワケ「私は…」
蒼井優は電気ケトルの調子が悪くなったときに…山里亮太が「結婚して良かった」と思った瞬間を明かし、取材現場が沸く「わー!」「すごい!」
まさに「職人芸」! “龍を継ぐもの”U-NEXT Pirates・仲林圭のスタンダードかつ美しいカンチャン選択をご覧あれ! 【Mリーグ10月30日(金)麻雀ch 1試合目 東城りお VS 内川幸太郎 VS 仲林圭 VS 逢川恵夢】
「榎木淳弥を笑わせろ選手権」に金田朋子・川島零士が挑戦! 金田の分析に「まずい…気に入られちゃった」
「いけー!!!」ファンも胸躍らせる、テンパイ勝負! TEAM雷電･黒沢咲の麻雀はやっぱり「面白いんです」!【Mリーグ10月20日(火)麻雀ch 1試合目】阿久津翔太 VS 黒沢咲 VS 石井一馬 VS 鈴木たろう
関連画像をもっと見る