俳優の仲里依紗が、自身のYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』を更新。ゲスト出演した俳優の松岡茉優とともに、視聴者から寄せられた恋愛相談に答えた。

仲里依紗

Netflix『ダウンタイム』で共演・松岡茉優&仲里依紗、22歳から恋愛相談

7日に公開された動画では、Netflixシリーズ『ダウンタイム』で共演した松岡をゲストに迎え、視聴者からの質問に回答。その中で、「どうしたら彼氏ができますか? もう3年くらいいない。22歳で看護学生、出会いなし(怒りマーク)」という悩みが寄せられた。

この悩みに仲は、質問に添えられた怒りの絵文字に注目し、「怒ってるよ。結構、激怒りしてる」と反応。一方、松岡は「なんで彼氏がいるんですかって感じだけど……」と疑問を口にしつつ、「彼氏が欲しいって思ったことある?」と仲に質問する。「ないかも」と答えた仲に同意するように「(私も)彼氏がほしいと思ったことはないかな」と答えていた。

そんななか、仲は自身のYouTubeチャンネルに寄せられる相談についても言及。「質問コーナーすると、結構『好きになることがわからない』という方も最近は多い」と明かし、「どうやったら人を好きになれるんですか? みたいな恋の話、相談が多くて……」と語った。

これを聞いた松岡は、今回の相談者について「この子も彼氏がほしいという言葉の裏には、人を好きになれないという怒りがあるかもしれないね」と文末に添えられている怒りマークの意味を推測した。

「人を好きになれない」という悩みに対し、仲は「今すごい楽しいものがいっぱいあって、推し活も楽しいし、おもしろいことがいっぱいあって、そっちで満たされているから、あれ? と思っちゃうのかな」と、恋愛以外にも充実した時間を過ごせることが影響しているのではないかと考えを述べていた。