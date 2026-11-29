有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントはタイムマシーン3号の山本浩司とアルコ＆ピースの平子祐希です。11月22日（日）の放送では、有吉が若い頃にお世話になった“ボキャブラ芸人”の地方議員当選について語る場面がありました。

◆先輩芸人のニュースに驚き！

お笑いコンビ・X-GUNのさがね・まさひろさんが、11月15日投開票の京都府舞鶴市議会議員選挙で、本名の嵯峨根正裕として出馬し、定数24に対して32人が立候補したなか、1,170票を獲得して9位で初当選を果たしました。

また、相方の西尾季隆さんも、2025年の埼玉県三郷市議会議員選挙で初当選しており、2人ともに現役の地方議員となる珍しいコンビとなりました。

このニュースに触れた有吉は、「これなあ、びっくりしたよ。“え、西尾さんが!?”と思っていたら、さがねさんまでね。（若手時代は）よく遊んでもらったけど、不思議なもんだよね……いや、不思議だよな。“何それ!?”って思うよ（笑）」と興奮気味に語ります。

さらに、平子が「（議員になる）想像がつきそうな芸人もいますけど、つかなかったですね」と話すと、有吉も「つかない！ X-GUNの2人なんだから。そんなイメージがなかったけど、今は立派に市議会議員をなさっております」と伝えていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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