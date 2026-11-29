作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。11月29日（日）の放送は「村上RADIO～ホワイト・アルバム、ほぼ半分カバー～」をオンエア。

今回はビートルズのアルバム・カバー特集第3弾として、2枚組の名盤「THE BEATLES」（通称『ホワイト・アルバム』）を取り上げました。1980年代半ば、イタリアとギリシャを旅した村上さんが、ギリシャの島の浜辺で聴いていたという思い出のアルバム。長編小説「ノルウェイの森」を書き始めるころのエピソードとともに、TOTOやサラ・ヴォーン、トンプソン・ツインズなど多彩なアーティストによるカバー音源を紹介。楽曲の誕生秘話やメンバー間のライバル心にも触れながら、ビートルズの転換点となった名盤の魅力をひもときました。

この記事では、前半6曲について語ったパートを紹介します。

こんばんは、村上春樹です。村上RADIO。さて、今夜は恒例の「ビートルズ総カバー特集」の3回目です。これまで「ラバー・ソウル」と「サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブバンド」をやりまして、今日は『ホワイト・アルバム』に挑みます。コンプリート・カバーを目指すこのシリーズですが、『ホワイト・アルバム』は2枚組、全部で30曲も詰め込まれているので、全曲カバーは時間的に不可能です。半分も無理かもしれません。どこまでできるか、がんばります。

＜オープニング曲＞

Donald Fagen「Madison Time」

これは前にどこかに書いたと思うんだけど、僕は1960年代に青春を送ったくせに、ビートルズってそんな熱心に聴かなかったんです。ジャズとかクラシック音楽とか、ドアーズとか、そういう音楽にどっぷりのめり込んでいたから。

ところが1980年代半ばにギリシャの島で暮らしているとき、カセット・テープに吹き込んで持って行った『ホワイト・アルバム』をウォークマンでビーチに寝転んで毎日のようにぼんやり聴いていたのですが、そのうちに、「そうか、ビートルズの音楽ってこんなに素敵だったんだ」と認めるようになりました。そして『ノルウェイの森』という小説をそこで書き始めました。

……という思い出が、この『ホワイト・アルバム』にはあります。

◆Chubby Checker「Back In The U.S.S.R.」

アルバムの曲順にかけていきますね。最初の曲は「Back In The U.S.S.R.（ソヴィエト連邦に帰る）」という歌ですね。このタイトルはちょっとしたジョークで、チャック・ベリーの「Back in the U.S.A.」を、ポールがパロって作った曲のようです。「Back In The U.S.S.R.」。

◆The 5 Stairsteps「Dear Prudence」

さて、A面の2曲目は「Dear Prudence」。プルーデンスというのは、女優ミア・ファローさんの妹の名前です。その姉妹はインドで、マハリシというグルのもとで瞑想を探求していました。当時は瞑想が世界的に流行っていたんです。僕はやったことありませんけど。そこにビートルズの一行が加わったんですが、姉妹（とくに妹のプルーデンス）は彼らになかなか心を開こうとはしませんでした。部屋にぴったり閉じこもって瞑想をしたまま、外に出てこない。ジョンはそのことを嘆いて、この「ディア・プルーデンス」という呼びかけの曲を作ったと言われています。「出ておいでよ、プルーデンス。一緒に遊ぼうよ」みたいにね。The 5 Stairstepsというグループが歌います。「ディア・プルーデンス」。

◆Arthur Conley「Ob-La-Di, Ob-La-Da」

1曲抜かして「オブラディ・オブラダ」、ソウル・シンガー、アーサー・コンレイが歌います。

「オブラディ・オブラダ」。ポールの作った曲で、この『ホワイト・アルバム』ではいちばん一般的な人気のある曲になりました。

ただジョンはこの曲を嫌って、「こんなくだらない音楽を……」みたいにぶつぶつこぼしていたようです。楽しい曲なんですけど、ジョンの趣味には合わなかったんですね。

ポールは、友人のナイジェリア人のミュージシャンが「オブラディ・オブラダ」と口癖にしているのを聞いて、それを曲にしたということです。ナイジェリアの言葉で「まあ、人生は流れていくわな」みたいな意味だそうです。

Life goes on, bra。

◆TOTO「While My Guitar Gently Weeps」

2曲飛ばします。次はジョージ・ハリスンの作った名曲です。「While My Guitar Gently Weeps（僕のギターがむせび泣くとき）」。長く裏方に置かれてきたジョージですが、ジョンやポールに負けない曲を僕だって作れるんだと、気概を示しています。

エリック・クラプトンがリード・ギターとしてゲスト参加していて、彼のギター・ソロが見事です。ジョージが仲良しのエリックに「ぜひ君もレコーディングに加わってくれよ」と頼んだんだけど、エリックは「おれがビートルズの録音に参加するなんて、そんな畏（おそ）れ多いことはできないよ」と固辞しました。でもジョージは「おれの曲で、おれがいいっていうんだから、誰にも文句は言わせないさ」と彼を無理にスタジオに連れ込んだんだそうです。

ジョージの追悼コンサートで、ポール・マッカートニーとクラプトンが共演した「While My Guitar Gently Weeps」の熱い演奏もあるんですが、これ、ちょっと演奏時間が長いんで、今日はTOTOの演奏で聴いてください。

◆Joe Anderson Featuring Salma Hayek「Happiness Is A Warm Gun」

次は僕が個人的に大好きな曲。ジョンの作った「幸福は温かい拳銃(Happiness Is a Warm Gun)」。ジョー・アンダーソンが歌います。映画『アクロス・ザ・ユニヴァース』のサウンドトラック盤から。

ジョンは「ガン・マガジン」の表紙にこの文句が印刷されているのを目にして、「お、これだ、いただき！」と思い、この曲をすらすらと作りました。彼にとってのwarm gunというのはどうやらヘロインのことで、それを一発やったあとの幸福感を歌った曲になっているようです。英国では放送禁止になりました。しかし後年、ジョンが拳銃で射殺されたことを思うと、なんだか暗示的に聞こえてしまいますね。

◆Sarah Vaughan「Blackbird」

ここでレコードの1枚目を裏返します。2曲飛ばして、ポールの作った、とても美しいメロディーを持つ曲「Blackbird」を聴いてください。名曲です。他のメンバーは加えずに、彼がひとりでスタジオに入り、アコースティック・ギターを弾いて録音しました。リズムはフットステップだけです。今夜はサラ・ヴォーンの歌で聴いてください。「Blackbird」。

＜収録中のつぶやき＞

このバック、たしかTOTOだよ。TOTOのメンバー。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～ホワイト・アルバム、ほぼ半分カバー～

放送日時：11月29日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/