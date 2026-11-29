FM大阪で放送中のラジオ番組「iDoBuddy（イドバディ） supported by 日本圧着端子製造」（毎週月曜～木曜11:30～15:00/月・火：谷口キヨコ）。みんなが気軽に集まり話したいことを話す井戸端会議のように、リスナーのお昼の相棒（Buddy）として、日々の暮らしに寄り添う話題や心地よい音楽をお届けします。今回の「イドバタニュース」のコーナーでは、オーストラリアのイベントに注目。「メルボルンカップ」と「マイヤー・ファッションズ・オン・ザ・フィールド」の見どころを紹介しました。火曜日の「イドバタニュース」は「国際」がテーマ。パーソナリティの谷口キヨコが、海外各地のイドバタリポーターから現地の最新情報やおすすめトピックを聞いていきます。今回は、西オーストラリア州パース在住のトム・リーさんがリモート出演。オーストラリアで絶大な人気を誇る競馬イベント「メルボルンカップ」と、会場を彩る華やかなファッションイベント「マイヤー・ファッションズ・オン・ザ・フィールド」について詳しくお話を伺いました。「メルボルンカップ」は、毎年11月の第1火曜日に開催される、オーストラリアを代表する競馬のG1レースです。トムさんによると、レースが始まると仕事中の人たちも手を止めてテレビにくぎ付けになるのだそう。「国民全員でレースを見るんですよ。まさに国が止まります。電車もバスも、全部が止まります」と、国を挙げて盛り上がる現地の熱気を伝えます。さらに、メルボルンカップの魅力は競馬だけにとどまりません。開催地のメルボルンをはじめ、各地でさまざまな関連イベントがおこなわれ、なかでも大きな注目を集めるのがファッションです。オーストラリアでは、ファッションイベントを取り入れることで女性にも気軽に競馬場へ足を運んでもらい、会場をより華やかに彩っているとトムさんは紹介します。メルボルンカップの代名詞ともいえるファッションイベントが、1962年に始まった「マイヤー・ファッションズ・オン・ザ・フィールド」です。谷口が「イギリスの貴族やエリザベス女王が競馬観戦で身につけるような、大きな帽子や華やかな装いをイメージする」とコメントすると、トムさんも「まさにそんな感じです。帽子が毎年どんどん大きくなっているんじゃないかと思うぐらい、派手な感じです」と現地のリアルな様子を説明します。谷口も写真を見ながら、大きな花や羽をあしらった帽子や、舞台衣装のような華やかなスタイルに注目。「これが帽子ですか？ というような大きなお花をつけたり、羽をつけたり」と、その大胆なファッションに驚きの声を上げます。さらに、自身が参加する場面を想像し、「今年は鮮やかなものにしようか、黒にしようかなとか、絶対思うよね」と装いを選ぶ楽しさにも共感しました。実際にこのイベントは、その後のトレンドが生まれる場にもなっているそうで、トムさんは「オーストラリアの流行色がそこで決まります」と教えてくれました。イベントではファッションコンテストも開催されます。女性が華やかな装いで主役となる一方、男性は帽子ではなく、スーツをきちんと着こなして参加するのが定番です。トムさんによると、男性は女性をエスコートするような役割を担い、ともにファッションイベントを盛り上げているといいます。最後に谷口は、競馬だけでなくファッションでも楽しめるメルボルンカップの魅力を振り返り、「この時期に合わせて現地を訪れ、『私も帽子を楽しみたい』という参加の仕方もできるのではないでしょうか」とコメント。オーストラリアならではの、イベントを華やかに楽しむ文化に深い関心を寄せていました。＜番組概要＞番組名：「iDoBuddy（イドバディ） supported by 日本圧着端子製造」放送日時：毎週月曜～木曜日 11:30～15:00パーソナリティ：谷口キヨコ（月曜・火曜）番組Webサイト：https://www.fmosaka.net/_sites/16783751番組公式X：@iDoBuddy