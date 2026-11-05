ディズニー・アニメーション・スタジオの新作映画『ビリーと魔法のはじまり』の日本版本予告と本ポスターが公開された。日本版声優を務める畑芽育と生田斗真のコメントも到着。映画は12月4日、全国公開される。

物語の主人公は、周囲が決める「普通」に息苦しさを感じている高校生のビリー・ドー。封印されていた魔法の力に目覚め、魔法使いたちが暮らす秘密の王国「ヘックス」へ導かれる。誰も空を飛べないはずの世界で、ビリーだけが空を舞ったことをきっかけに、女王セレステに追われることになる。

本予告では、ビリーが三つ目の猫・ビーフを相棒に、自分の力と向き合いながら冒険する姿が描かれる。ビリー役の畑は「わくわくしますね！自分の声がビリーに入っているってやはりすごく不思議な感覚です」とコメント。ビーフ役の生田も「ディズニー・アニメーションの世界に自分たちが入れたという喜びもあるし、本当にたくさんの人に観てほしいなと思います」と語った。

本ポスターには、月を背に夜空を舞うビリーと、隣にいるビーフの姿が描かれている。背景には、ビリーを追う女王セレステとカラス、魔法の王国ヘックスの街並みが配され、「なぜ彼女だけ、空を飛べるのか？」というコピーが添えられた。

『ビリーと魔法のはじまり』は12月4日全国公開。原題は『Hexed』。監督はファウン・ヴィーラスンソーンとジェイソン・ハンド。日本版声優は畑芽育、生田斗真。

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