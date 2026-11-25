『アナと雪の女王』『ズートピア』を手がけたディズニー・アニメーション・スタジオの最新作『ビリーと魔法のはじまり』が、12月4日に全国公開される。このたび、ビリーの冒険に登場する日本版声優陣が新たに発表された。

新キャストとして、ビリーが通う高校のハギンズ校長役に津田健次郎、ビリーを魔法使いの世界へ導く羽根ペンのクイル役に田中真弓、魔法の本クァイア役に茶風林が決定。さらに、フクロウのナイジェル役を岩崎ひろし、ビーンズ巡査役を高木渉、スティーヴ役を落合弘治、フランシス役を林大地、ギル役を吉野裕行が演じる。

日本版声優コメント全文

■津田健次郎（ハギンズ校長役）

今まであまりご縁の無かったタイプの作品で、あまりご縁の無かったタイプの役を演じさせて頂けることを嬉しく思います。 魔法の世界が広がるのはいつもワクワクします。そんな作品に参加出来ることにとてもワクワクしました。 ハギンズ校長は面倒事を嫌い生徒にも寛容ではない、器の小さな視野の狭い大人。 とても魅力的とは言えない人ですが、校長という立派な地位にありながらも、何処か抜けてるところが面白い。 感情の起伏が激しく、思っている事が全て表に出るストレートな人間臭さがコメディタッチで描かれる楽しいキャラクターだと思っています。

■田中真弓（クイル役）

長い声優生活の中でなかなか受からなかったディズニーのオーディション、決まってとーっても嬉しかったです！オーディションのお話を頂いたときから今度こそ！！と思っていました。 いざ台本を開いてみると、夢にまで見たワクワクしたディズニーの世界が広がっていて、収録が楽しみでした！機会を頂けて改めて感謝いたします！ なにしろビリーがヘックスに相応しいかを見極めるクイルですから、物語のなかでとても重要なキャラクターです。身体は小さいのに頼りになるし、存在感もある。 でもどこかおっちょこちょいな一面もあって…。そんな愛らしい羽根ペンです。やだ！私にぴったり！（笑）是非、クイルにも注目してご覧ください♪

■茶風林（クァイア役）

憧れのディズニー作品、とても嬉しく、わくわくが止まりません！素晴らしい作品に参加出来る事に感謝しかありません。 魔法使いの世界の最初の入り口で主人公が出会う、ちょっととぼけた本 クァイア。ビリーがその本にサインした時に宣言する、「魔法使いの世界ヘックスへようこそ！」の言葉が大好きです！

今回発表されたキャストのほか、主人公ビリー役を畑芽育、ビリーの母アリス役を麻生久美子、セレステ女王役を鈴木保奈美、魔法マスターの猫ビーフ役を生田斗真、ロニー役をきょん（コットン）が務める。

物語の主人公は、周囲が決める「普通」に息苦しさを感じている現代の高校生、ビリー・ドー。封印された魔法の力に目覚め、魔法使いたちが暮らす秘密の王国“ヘックス”へ導かれる。しかし、誰も空を飛べないはずの王国でビリーが空を舞ったことで、セレステ女王に追われる身に。なぜ彼女だけが飛べるのか――家族に隠された秘密が、魔法界を揺るがす事件へとつながっていく。

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