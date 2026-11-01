日本テレビ系「金曜ロードショー」では、2026年11月にディズニー作品と『SING／シング』シリーズを放送する。6日と13日は『ライオン・キング：ムファサ』『モアナと伝説の海2』を初放送・本編ノーカットで届けるほか、20日と27日は『SING／シング』シリーズを2週連続で放送する。

2026年11月の放送予定一覧

11月6日『ライオン・キング：ムファサ』／21時～23時24分(初放送・本編ノーカット)

11月13日『モアナと伝説の海2』／21時～22時54分（初放送・本編ノーカット）

11月20日『SING／シング』／21時～23時04分

11月27日『SING／シング：ネクストステージ』／21時～23時09分(本編ノーカット)

11月6日放送『ライオン・キング：ムファサ』

11月6日は、『ライオン・キング』へとつながる前日譚『ライオン・キング：ムファサ』を初放送・本編ノーカットで放送する。

主人公は、シンバの父であるムファサ。孤児だった幼いムファサは、王家の血を引く王子・タカと出会い、兄弟のような絆を育んでいく。しかし、強大な敵キロスの脅威にさらされた2人は、「約束の地・ミレーレ」を目指す旅へ。のちに宿敵・スカーとなるタカとムファサの間に何があったのか、その運命が描かれる。

監督は『ムーンライト』でアカデミー賞を受賞したバリー・ジェンキンス。音楽は『モアナと伝説の海』『ミラベルと魔法だらけの家』などを手がけたリン＝マニュエル・ミランダが担当する。 日本語吹替版の声の出演は、尾上右近、松田元太、MARIA-E、渡辺謙、賀来賢人、佐藤二朗、亜生（ミキ）ほか。

11月13日放送『モアナと伝説の海2』

11月13日は、『モアナと伝説の海2』を初放送・本編ノーカットで放送する。

前作から3年後を舞台に、海の民を再び結びつけるため、モアナが新たな航海に出るミュージカル・アドベンチャー。すべての海をつなぐ“導く者”となったモアナは、彼方の島にいる人々を探していた。人間を憎み、世界を引き裂いた“嵐の神”の伝説を知り、その呪いを解くため、半神半人の英雄・マウイや村の仲間たちと危険な海へ向かう。

日本語吹替版では、屋比久知奈がモアナ役、尾上松也がマウイ役を続投。新キャラクターのマタンギ役をソニン、モニ役を小関裕太、ロト役を鈴木梨央が務める。日本版楽曲として、ME:Iによる「ビヨンド～越えてゆこう～」も作品を彩る。

11月20日放送『SING／シング』

11月20日は、日本興行収入51億円を超えた『SING／シング』を放送する。『ミニオンズ』や『怪盗グルー』シリーズで知られるイルミネーション・エンターテインメントが手がけたアニメーション・ミュージカルだ。

倒産寸前の「ニュー・ムーン劇場」を立て直そうと、支配人のコアラ、バスター・ムーンが大型の歌唱コンテストを開催。そこには、25匹の子ブタの育児に追われるロジータ、歌手を目指すゴリラのジョニー、極度のあがり症に悩むゾウのミーナなど、個性豊かな参加者たちが集まる。誰もが知る60曲以上のヒットソングとともに、それぞれが悩みや葛藤を乗り越え、夢のステージに挑む姿を描く。

日本語吹替版の声の出演は、内村光良、坂本真綾、長澤まさみ、大橋卓弥（スキマスイッチ）、MISIA、斎藤司（トレンディエンジェル）、山寺宏一、田中真弓、大地真央、宮野真守ほか。

11月27日放送『SING／シング：ネクストステージ』

11月27日は、前作の続編『SING／シング：ネクストステージ』を本編ノーカットで放送する。

地元の劇場で成功を収めたバスター・ムーンと仲間たちは、エンターテインメントの聖地「レッドショア・シティ」での大ショー開催を目指す。ショーを成功させるためのカギは、妻を亡くしてから15年間姿を消している伝説のロックスター、クレイ・キャロウェイをステージに呼び戻すこと。U2、アリシア・キーズ、BTS、ビリー・アイリッシュらのヒットナンバーとともに、仲間たちが夢の舞台に挑む。

日本語吹替版では、前作から内村光良、坂本真綾、長澤まさみ、大橋卓弥（スキマスイッチ）、MISIAらが続投。新キャラクターのクレイ・キャロウェイ役を稲葉浩志、ポーシャ役をアイナ・ジ・エンド、ジミー・クリスタル役を大塚明夫、ヌーシー役をakane、ダリウス役を木村昴が務める。

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