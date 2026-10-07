サニーサイドアップが手掛ける『Happyくじ』から、クリスマス感溢れる赤の衣装でドレスアップしたディズニーの仲間たちが大集合するHappyくじ『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2026』の発売が決定した。11月7日より、ファミリーマート限定で発売予定。取り扱い店舗情報は、ハッピーくじ公式ホームページを参照のこと。

今年のコンセプトは「Christmas Dress Up!

『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2026』の今年のコンセプトは「Christmas Dress Up」。赤を基調とした華やかなパーティールックで、ディズニーの仲間たちがクリスマスを彩る。

今回のHappyくじでは、本企画のために特別に描き起こされた、赤のドレスやタキシードなどのクリスマス感あふれるパーティールックに身を包んだミッキー＆フレンズをはじめ、話題の映画作品のキャラクターたちが勢ぞろい。 華やかな装いとゴージャスな世界観で、お部屋のクリスマスツリーを彩り、クリスマス気分を盛り上げる限定ラインアップとなっている。

また、今回から4等級＋Last賞をご用意しており、毎年集めたくなる注目の新等級「イヤーオーナメント賞」がデビュー。「2026」の年号がデザインされたツリーとともに、ミッキーマウスが代表的なポーズで寄り添うメモリアルなオーナメントだ。

また、フィギュアオーナメント賞は過去最多の全25キャラクターが登場。ミッキー＆フレンズやディズニープリンセスをはじめ、『アナと雪の女王2』『ベイマックス』『スティッチ』『リメンバー・ミー』『くまのプーさん』『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』『ズートピア2』『トイ・ストーリー5』など、世代を超えて愛される豪華作品が勢ぞろい。すべて台座付きのため、ツリーに飾るだけでなくフィギュアとしてディスプレイすることも可能だ。各シリーズのキャラクターを一度に揃えられる「スペシャルコンプリートBOX賞」や、前回大人気だった「アクリルオーナメント賞」もラインアップに加わる。

イヤーオーナメント賞(全1種)

「イヤーオーナメント賞(全1種)」は、毎年集めたくなる、注目の新等級。コレクションとしても、家族の思い出としても残る、特別なアイテムだ。サイズは全高約10cm。

フィギュアオーナメント賞(全25種)

お馴染みのミッキー&フレンズから、初登場の「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」「リメンバー・ミー」など、過去最多の25キャラクターが登場。紐と台座付きのため、ツリーに飾ったり、ディスプレイしたりと、好みに合わせて楽しむことができるアイテムだ。サイズは全高約4〜9cm。

「ミッキー＆フレンズ」シリーズ 6種

フィギュアオーナメント賞「ミッキー＆フレンズ」シリーズ ミッキーマウス

フィギュアオーナメント賞「ミッキー＆フレンズ」シリーズ ミニーマウス

フィギュアオーナメント賞「ミッキー＆フレンズ」シリーズ グーフィー

フィギュアオーナメント賞「ミッキー＆フレンズ」シリーズ ドナルドダック

フィギュアオーナメント賞「ミッキー＆フレンズ」シリーズ デイジーダック

フィギュアオーナメント賞「ミッキー＆フレンズ」シリーズ チップ＆デール

「ディズニープリンセス」シリーズ 3種

フィギュアオーナメント賞「ディズニープリンセス」シリーズ アリエル

フィギュアオーナメント賞「ディズニープリンセス」シリーズ ラプンツェル

フィギュアオーナメント賞「ディズニープリンセス」シリーズ ベル

「アナと雪の女王2」シリーズ 2種

フィギュアオーナメント賞「アナと雪の女王2」シリーズ アナ

フィギュアオーナメント賞「アナと雪の女王2」シリーズ エルサ

「ズートピア2」シリーズ 3種

フィギュアオーナメント賞「ズートピア2」シリーズ ニック

フィギュアオーナメント賞「ズートピア2」シリーズ ジュディ

フィギュアオーナメント賞「ズートピア2」シリーズ パウバート

「スティッチ」1種

フィギュアオーナメント賞「スティッチ」 スティッチ

「リメンバー・ミー」 1種

フィギュアオーナメント賞「リメンバー・ミー」 ミゲル

「くまのプーさん」シリーズ2種

フィギュアオーナメント賞「くまのプーさん」シリーズ プー

フィギュアオーナメント賞「くまのプーさん」シリーズ ピグレット

「ベイマックス」1種

フィギュアオーナメント賞「ベイマックス」 ベイマックス

「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」シリーズ 2種

フィギュアオーナメント賞「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」 ジャック・スケリントン

フィギュアオーナメント賞「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」 ゼロ

「トイ・ストーリー5」シリーズ 4種

フィギュアオーナメント賞「トイ・ストーリー5」 ウッディ

フィギュアオーナメント賞「トイ・ストーリー5」 ジェシー

フィギュアオーナメント賞「トイ・ストーリー5」 バズ・ライトイヤー

フィギュアオーナメント賞「トイ・ストーリー5」 ブルズアイ

スペシャルコンプリートBOX賞(全6種)

「スペシャルコンプリートBOX賞(全6種)」は、各シリーズの豪華オーナメントを、一度にゲットできる特別なメモリアルボックス。

アクリルオーナメント賞(全10種)

前回大人気だったラメ入りのアクリルオーナメントも登場。ツリーに飾るのはもちろん、お気に入りのバッグにつけても可愛い。サイズは約W8×H8cm以内。

Last賞 BIG!スタンディングぬいぐるみ(全1種)

Last賞「BIG!スタンディングぬいぐるみ(全1種)」は、描き起こしの衣装を着たミッキーマウスのBIGぬいぐるみ。存在感抜群のミッキーマウスを飾ってクリスマス気分を楽しめる。サイズは全高約65cm。

Last賞 BIG!スタンディングぬいぐるみ(

Happyくじ『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2026』

価格 ：税込880円

発売日 ：2026年11月7日(土)AM10:00より発売予定

販売箇所：ファミリーマート

景品内容 ：全4等級+Last賞

※店舗により取り扱い中止になる場合や、発売時期が異なる可能性がある。

※一部取り扱いのない店舗もある。

※店舗へのお問い合わせは控えること。

(C) Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.