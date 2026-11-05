「36歳までに結婚する」――スピードスケートの五輪金メダリスト・高木菜那氏が、きょう5日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』(19:00～)の「ゴチになります!27」で、自身の結婚観を告白。スキージャンプの五輪銅メダリスト・高梨沙羅選手とともにゴチ初参戦を果たし、M!LKの佐野勇斗が指導するダンスエクササイズにも挑戦する。

高木菜那＆高梨沙羅、過酷なトレーニングを披露

今回のゴチバトルは、「日テレ KARADA WEEK」にちなんだ「心もカラダも健康に!ゴチ」。グランドニッコー東京 台場の中国料理「桃李」を舞台に、独創的で体に優しい広東料理を堪能しながら、食べて健康になれる食材にも注目する。

設定金額は1人25,000円で、9人の自腹総額は22万円前後。VIPチャレンジャーの高木氏は「高級なご飯食べたことない」、高梨選手も「全く自信がない」と不安を口にするが、これまでゴチで負けなしの佐野から謎のアドバイスが飛び出す。

身体能力チェックでは、五輪メダリスト2人が抜群のバランス感覚と瞬発力を披露。さらに佐野もトップアスリート並みの体幹を見せる。

すでに現役を引退した高木氏は、スピードスケート選手時代の過酷なトレーニングを紹介。夏場は自転車や、左右に体重を移動させるスライドボードで体を追い込んでいたそうで、増田貴久(NEWS)と岡村隆史がその練習に挑戦すると、意外な才能を発揮する。

一方、高梨選手は大会前の過酷な体重調整について明かし、一同を驚かせる。しかし、「運動音痴なんです」と意外な弱点も告白。特に球技が苦手だという高梨がバスケットボールのドリブルに挑戦すると、衝撃的な光景が繰り広げられる。

佐野勇斗が「好きすぎて滅!」ダンス指導

さらに、「KARADA WEEK」のサポーターを務める佐野が、M!LKの楽曲「好きすぎて滅!」をアレンジしたエクササイズをレクチャーする。

佐野の指導のもと、出演者全員がダンスに挑戦。高木氏はスピードスケートで培った身体能力を発揮し、その動きに「速すぎて金!」と大盛り上がりとなる。

また、メダリスト2人のプライベートにも迫る。高木氏は「36歳までに結婚する」と宣言しているそうで、気になる男性のタイプを告白。

高梨選手は現在、スキージャンプの練習環境が整うスロベニアで生活しており、遠距離恋愛が前提となる男性のタイプを明かす。さらに、好きなお笑い芸人の名前も告白するが、これを聞いた霜降り明星・せいやが思わず絶句する事態となる。

ゴチ残り5戦、クビに関する重大発表も

2026年の「ゴチになります!27」も、残り5戦。年間自腹額の順位では、現在最下位の7位に倉科カナが沈み、自腹総額は91万円を超えている。

倉科は「攻めないとやってられない!」と強気の勝負に出るが、6位の白石麻衣、5位の増田も一戦も負けられない状況だ。

一方、単独1位の佐野は「想定内です」と自信満々。しかし、ここまで続いてきた不敗神話が、ついに崩れる可能性も。

そして番組の最後には、クビに関する重大なお知らせが発表される。いよいよ大詰めに向かうゴチの行方に注目が集まる。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（11月5日放送前時点）

第1位：佐野勇斗 14万7,126円

第2位：岡村隆史 14万8,850円

第3位：せいや 39万8,500円

第4位：矢部浩之 49万9,000円

第5位：増田貴久 69万9,436円

第6位：白石麻衣 71万2,880円

第7位：倉科カナ 91万7,000円



(C)日テレ