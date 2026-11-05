2027年1月期の柳楽優弥主演・TBS系日曜劇場『Mr.MYSTERY?』(毎週日曜21:00～)に、前原瑞樹と早坂美海がレギュラー出演することが発表された。2人は事件現場に現れる鑑識コンビを演じる。

前原瑞樹&早坂美海が鑑識コンビに

柳楽にとって日曜劇場初主演となる今作。柳楽演じる「警視庁・被害者サポート担当係」の青柳徹(あおやなぎ・とおる)が、"疑う"のではなく、心に"寄り添う"ことで、誰にも見えていなかった事件の真実にたどり着いていく1話完結のオリジナルミステリー・エンターテインメントだ。

最大の特徴は、毎回、物語の冒頭で犯人の正体が明かされること。これまでに、若手刑事・神谷美織役で森七菜、ベテラン刑事・川鍋鉄太郎役で吉田鋼太郎の出演が決まっている。

前原が演じるのは、神谷や川鍋と共に事件の捜査にあたる鑑識係・拾田誠(ひろた・まこと)。物怖じしないキャラクターで、淡々と鑑識としての見立てや検査結果を説明する一方、調子が良く軽い。仕事はできるが、どこか世の中を甘く見ているような憎めない人物だ。

早坂は、拾田と行動を共にし、捜査をサポートする若手鑑識係・佐賀澄奈(さが・すみな)を演じる。しっかり者で仕事は的確だが、どこかドライ。捜査現場では一番の若手でありながら先輩たちにも物怖じせず、淡々と相槌を打つ飄々とした一面も持つ。早坂がTBSドラマに出演するのは、火曜ドラマ『対岸の家事～これが、私の生きる道!～』(2025年)以来で、日曜劇場は初出演となる。

前原「毎週鑑識が出て来るみたいで良かったです」

前原は「日曜劇場に毎週出演させてもらえるのは本当に光栄なことなので、毎週鑑識が出て来るみたいで良かったです」とコメント。

初めての鑑識役について「鑑識の衣装を着た時からものすごくしっくりきていますし、みなさんからも鑑識だなぁというお声をいただいております」と明かし、「もっともっとしっくりくるようにやっていきたいと思います」と意気込んだ。

早坂は「お話を聞いた時は、一人の日曜劇場ファンとしてとてもうれしかったです」と喜び、「前原瑞樹さん演じる拾田との鑑識コンビならではの掛け合いも、楽しみにしていただけたらと思います」と呼びかけている。

『VIVANT』放送後に第3弾ティザー公開

11月8日の日曜劇場『VIVANT』の放送終了後には、柳楽、森、吉田が登場する第3弾ティザー映像が初公開される。

【編集部MEMO】

前原瑞樹

1992年10月5日生まれ、長崎県出身の俳優。BLUE LABEL所属。連続テレビ小説『らんまん』『ばけばけ』、大河ドラマ『豊臣兄弟!』、TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など、数々の話題作に出演している。



早坂美海

2006年7月29日生まれ、東京都出身の俳優。スターダストプロモーション所属。ドラマ『対岸の家事～これが、私の生きる道!～』『愛の、がっこう。』、連続テレビ小説『風、薫る』などに出演している。

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